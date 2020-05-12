Facebook видалив 2,5 мільйона повідомлень з пропозиціями продажу масок та тестів на COVID-19

Facebook Inc. з 1 березня видалила 2,5 мільйона постів з пропозиціями продажу масок, дезінфікуючих засобів, чистячих серветок та тестових наборів для виявлення Covid-19, намагаючись перешкодити користувачам підвищенню цін на цю продукцію або продажу контрафактної і небезпечної продукції. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Соцмережа використала той же алгоритм, що і для розпізнавання спроб продажу наркотиків та зброї.

Facebook також повідомляв, що у першому кварталі 2020 року видалив 1,7 мільярда фальшивих акаунтів.

Станом на 12 травня у світі зареєстровано понад 4,2 мільйона хворих на COVID-19. Померли майже 290 тисяч людей, одужали понад 1,4 мільйона хворих.