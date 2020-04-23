Facebook буде показувати, де перебувають автори дописів на сторінках з великою аудиторією у США

Facebook буде показувати країну, звідки публікують дописи акаунти з великою кількістю підписників. Про це йдеться у блозі соцмережі.

«Це особливо важливо, коли мова йде про вибори, тому ми робимо додаткові кроки, щоб зробити сторінки і облікові записи з великою аудиторією більш прозорими», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що наразі цю функцію запускають у США, зокрема, для сторінок у «Фейсбуці» та «Інстаграмі», які базуються за межами Сполучених Штатів, та мають там велику аудиторію.

Глава сенатського Комітету з розвідки республіканець Річард Берр і віце-голова комітету демократ Марк Уорнер у вівторок, 21 квітня, представили нову доповідь, що містить аналіз висновків, представлених розвідкою США про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Члени комітету наголосили, що масштаб і агресивність російського втручання носили безпрецедентний характер.