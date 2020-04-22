У Сенаті США заявили про безпрецедентне втручання Росії у вибори у 2016 році

Глава сенатського Комітету з розвідки республіканець Річард Берр і віце-голова комітету демократ Марк Уорнер у вівторок, 21 квітня, представили нову доповідь, що містить аналіз висновків, представлених розвідкою США про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

У четвертій – і передостанній доповіді з проблеми російського втручання – аналізуються джерела і методи, що стали основою доповіді національної розвідки, підготовленої і поданої у 2017 році, зазначає «Голос Америки».

Глава комітету Річард Берр заявив, що «комітет не побачив причин оскаржувати висновки національної розвідки». За його словами, один з найважливіших висновків розвідки полягає в тому, що агресивне втручання з боку Росії має розглядатися як «нова норма».

Масштаб і агресивність російського втручання носили безпрецедентний характер, наголосили члени сенатського комітету з розвідки.

Газета The New York Times, коментуючи нову доповідь, відзначила її «переконливість». Висновки, що містяться в доповіді, спростовують давно висловлювані Трампом і його союзниками звинувачення на адресу опонентів, що вони нібито виявили упередженість і були налаштовані проти нього.

Сенатський комітет з розвідки, який займався протягом трьох років вивченням проблем, пов’язаних з російським втручанням, раніше вже давав позитивну оцінку роботі ЦРУ і ФБР. Однак у 158-сторінковій доповіді, представленій 21 квітня є додаткові подробиці виконаної роботи. Коли у 2017 році Білому дому представили доповідь національної розвідки США, деякі фрагменти тексту були визнані «дуже чутливими», і співробітникам адміністрації Трампа довелося їх викреслити, пише The New York Times.

NYT також наводить заяву віце-голови комітету з розвідки сенатора-демократа Марка Уорнера, який попередив, що «російський успіх 2016 року може спонукати Кремль на продовження втручання у роботу демократичних інститутів США».