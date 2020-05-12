Financial Times: смертність від коронавірусу в Росії може бути на 70% вищою, ніж офіційна

Справжнє число померлих від COVID-19 в Росії може бути на 70% більше офіційно озвучених даних, пише Financial Times.

Згідно з офіційною статистикою, в квітні в Москві і Санкт-Петербурзі померли 629 пацієнтів з COVID-19. Посилаючись на власний аналіз, видання зазначає, що рівень смертності в цей місяць був на 72% вищий, ніж в середньому за останні п'ять років, – всього 2 073 людини: 1841 чоловік в Москві і 232 – в Санкт-Петербурзі.

Таким чином, 1 444 летальні випадки «понад нормальний рівень смертності» залишаються неврахованими.

За даними оперативного штабу з боротьби з коронавірусом на 11 травня, загальна кількість росіян, померлих від COVID-19, становить 2 009 осіб. Якщо до нього додати невраховані випадки, то виявиться, що жертв COVID-19 в Росії на 72% більше, ніж вказано в офіційних даних.

Видання при цьому вважає, що заниження даних по смертності від коронавірусу може мати великі масштаби. Оцінка в 72% ґрунтується тільки на даних по Москві і Санкт-Петербургу – інформація за квітень про смертність в цих містах вже опублікована, дані по Росії в цілому очікуються лише в червні.

У Москві опублікували офіційні дані щодо кількості смертей: за квітень їхнє число виросло на 18,4%, коронавірус – не головна причина смертей.

Раніше московські РАГСи опублікували дані про смертність за квітень 2020 року. Вперше за 10 років цей показник переступив позначку в 11 тисяч – в столиці в квітні було видано 11 846 свідоцтв про смерть. Це на 15,6% більше, ніж в попередньому місяці, і на 18,4% більше, ніж в квітні 2019 року.

У Росії швидше, ніж в будь-якій європейській країні, прискорюється приріст випадків інфікування, при цьому показники смертності залишаються набагато нижче, ніж в інших країнах, вказують спостерігачі.

У той же час офіційна влада заявляє про рекордно низькі показники смертності в Росії. Напередодні, 12 травня, віце-прем'єр Тетяна Голікова на нараді з президентом з питань боротьби з пандемією повідомила, що в Росії летальність від зараження коронавірусом у понад сім разів нижче, ніж у всьому світі.

«Я хотіла б відзначити, що зниження питомої ваги пневмоній з 25 до 20,6% в структурі інфікованих, зменшення періоду від дати захворювання до госпіталізації практично в дев'ять разів, а також темпів приросту (в 2,6 рази) дозволили мати досить низькі показники летальності в РФ, які сьогодні в 7,4 рази нижче, ніж по світу в цілому», – сказала віце-прем'єр.

Голікова відзначила, що до кінця квітня частка смертей від коронавірусу в світі склала 6,8%. На її думку, це свідчить про тяжкі клінічні форми коронавірусної інфекції, а також, можливо, про недостатньо активне виявленні хворих, пише «Комерсант».

За даними на 11 травня, в Росії налічується 221 344 хворих, число померлих за добу від коронавірусної інфекції в Росії вперше перевищило 100 і склало 107. Про це свідчать дані оперативного штабу з боротьби з поширенням хвороби.

Всього за офіційними даними, з початку спалаху в Росії померли 2 116 людей.