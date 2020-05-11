Щонайменше 376 військовослужбовців заразилися коронавірусною інфекцією після репетицій параду Перемоги, повідомляє в своєму розслідуванні російське видання «Проєкт».

Парад Перемоги російські військовослужбовці репетирували на підмосковному полігоні Алабіно з кінця березня до 16 квітня (коли в Москві і області був введений так званий режим самоізоляції). У заході 9 травня мали взяти участь 15 тисяч осіб, приблизно 42 військових підрозділи з 17 регіонів Росії.

За словами самих військовослужбовців та їхніх рідних, на репетиціях не дотримувалися заходів безпеки і профілактики, військовим не видавали засобів захисту в необхідній кількості, також були проігноровані симптоми захворювання коронавірусною інфекцією.

Деякі військові в Алабіно носили маски, іншим же доводилося їх шити самим із марлі. У Міноборони Росії тим часом говорили про «безпрецедентні заходи профілактики» і вимірюванні температури у кожного учасника репетиції параду по три рази на день.

У підсумку, як пишуть журналісти, коронавірусом захворіли 90 учнів і 16 офіцерів Суворовського училища в Твері, 100 учнів і 20 офіцерів Нахімовського військово-морського училища, 50 учнів Військово-музичного училища імені Халілова в Москві і приблизно 100 осіб із Військового університету Міноборони Росії. Також хворих на COVID-19 виявили в Преображенському полку і воронезькій Військово-повітряній академії імені Жуковського і Гагаріна.

Журналісти звертають увагу на те, що в Міноборони РФ занижували реальну кількість хворих на коронавірус кадетів Суворовського училища: в відомстві повідомили про вісім позитивних результатів на COVID-19, тоді як насправді хворих кадетів було 15.

Згідно з офіційними даними на 10 травня, 1723 військовослужбовців, 1132 курсанти і 55 вихованців довишівських навчальних закладів заразилися коронавірусною інфекцією.

На запит «Проєкту» про точну кількість хворих після репетицій параду Перемоги в Москві у Міноборони РФ не відповіли.

Шостого травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що 228 кадетів і суворовців у російських військових училищах були заражені коронавірусом, а 19 хворих були відправлені до лікарень.

Також того дня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, в якому військовим забороняється розголошувати інформацію про свою військову службу, місця перебування військовослужбовців та приналежність до родів військ в інтернеті та ЗМІ.