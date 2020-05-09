У Мінську, попри коронавірус, проводять парад до Дня перемоги – фото

У столиці Білорусі Мінську відбувається військовий парад до 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Захід відбувається, попри пандемію коронавірусу в світі.

Білорусь – єдина країна в Європі, яка не запровадила суворих обмежувальних заходів через поширення COVID-19, а її президент Олександр Лукашенко відкинув заяви про пандемію, назвавши їх «психозом».

При цьому в Білорусі підтверджено понад 20 тисяч випадків захворювання.

Під час параду 9 травня в Мінську Лукашенко заявив із трибуни: «Білоруський народ виніс на плечах тягар руйнування, непропорційний будь-яким втратам сучасності. Навіть ідея змінити традицію прославляти подвиг – для нас неприйнятна».

Він закликав не засуджувати владу Білорусі за проведення заходу в умовах пандемії.

Парад привернув увагу тисяч глядачів, трибуни на місці проведення заходу призначені для 11 тисяч людей.

Навколо місця проведення встановлено 167 поліцейських пунктів пропуску.

На фото з параду видно великі натовпи людей без захисних масок.

У Білорусі підтверджено понад 21 тисячу випадків коронавірусної хвороби, 121 людина загинула.

ВООЗ неодноразово закликала Мінськ запроваджувати обмежувальні заходи, щоб зупинити поширення хвороби.