Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський не поїде до столиці Білорусі Мінська на парад 9 травня, повідомили Радіо Свобода в директораті з питань інформаційної політики Офісу президента.

«В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів», – розповіли в Офісі президента.

5 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив на парад до Дня перемоги голів інших держав. Білоруський лідер закликав приїхати лідерів країн «хоча б із колишнього Радянського Союзу».

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) укотре заявила про серйозні наслідки, які можливі через проведення параду в Мінську. Фахівці ВООЗ наполягають на запровадженні в Білорусі загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Білорусь залишається однією з небагатьох країн, де через поширення коронавірусної інфекції не запровадили ніяких обмежень. За останніми даними, в країні виявлено понад 19 тисяч випадків COVID-19.