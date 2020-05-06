«Втерти носа Путіну». Лукашенко не скасовує парад Перемоги

За матеріалами Білоруської і Російської служб Радіо Свобода

Олександр Лукашенко заявляє, що не може скасувати парад Перемоги в Мінську 9 травня. «Люди скажуть, що ми злякалися», – каже президент Білорусі. Тим часом пік епідемії в країні досі не пройдений, за числом виявлених заражених на мільйон жителів Білорусь випереджає всі сусідні держави. Критика рішення Лукашенка лунає не лише всередині країни, а й із боку ВООЗ. На думку оглядачів, причина впертості білоруського лідера – зокрема, в його прагненні підіграти так званим «патріотичним» колам у сусідній Росії, а ще «втерти носа» російському президентові Володимиру Путінові, який був через коронавірус таки змушений скасувати свій парад на 9 травня в Москві й перенести його на пізніший термін. Але й російські «патріоти» критикують Лукашенка за його парад.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко цілком серйозно запросив керівників інших держав приїхати 9 травня до Мінська на парад Перемоги. «Публічно запрошую керівників держав, хоча б колишнього Союзу. Правильно було б зібратися в Мінську», – заявив він 5 травня.

Лукашенко каже, що військовий парад до 75-річчя Перемоги в Мінську відбудеться, незважаючи на коронавірусну пандемію, бо «тисячі людей хочуть, щоб святкування відбулося».

«Мушу сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам’ятати, що ті люди помирали, може, і від вірусів, й інших хвороб. Але вони цього не відчували часом і про це не думали. І помирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, – скажуть, що злякалися», – заявив білоруський президент на нараді 3 травня.

«Нікого тягти на цей захід не треба, – продовжив Лукашенко. – Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров’я – ми це зрозуміємо. Вистачить сьогодні охочих – тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід відбувся».

Іще деякі слова білоруського президента з тієї наради не потрапили в офіційні письмові репортажі, хоча їх показали на телебаченні: «Я особливо не «парюся» з приводу виявлених коронавірусних хворих… За два з половиною місяці померли 97 людей (станом на 3 травня – ред.) – це добрий результат».

Заклики скасувати парад до уваги не беруться

Раніше петицію з проханням скасувати парад 9 травня в зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу підписали понад сім тисяч громадян Білорусі. Міністерство оборони країни відповіло, що епідеміологічна обстановка сприятлива для проведення заходу, який є важливою частиною програми бойової підготовки армії, і тому його не можна скасувати.

Крім того, Об’єднання білорусів світу «Батьківщина» і Спілка білоруських письменників закликали скасувати парад 9 травня у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Білорусі. «Висловлюємо свою глибоку стурбованість процесами, що зараз відбуваються в країні, – високою швидкістю поширення COVID-19 і відсутністю ефективних заходів для протистояння пандемії з боку білоруської влади», – мовиться у зверненні до керівництва Білорусі, що було оприлюднене 1 травня. У документі мовиться і про «невиразну позицію влади, яка допускає поєднання протиепідемічних заходів із легковажною риторикою про «повний контроль».

Досвід країн, яким вдалося переламати динаміку розповсюдження коронавірусу, дає підстави вважати, що одним із головних чинників мало б бути скасування всіх масових заходів, інформування громадськості про небезпеку, яку становить COVID-19, а також виконання санітарних вимог і соціального дистанціювання, заявили автори звернення.

Тож члени білоруської «Батьківщини» і письменницької організації звернулися до влади з вимогою скасувати військовий парад 9 травня в Мінську. 75-річчя Перемоги – важлива подія, але святкування не повинне спричинити нові жертви в мирний час, вважають вони.

ВООЗ і ЄС попереджають

Зі схожою критикою виступали і у Всесвітній організації охорони здоров’я. У ВООЗ уже давно рекомендують Білорусі, серед іншого, не допускати масових зібрань людей, яким стане цей парад.

А 4 травня офіційний представник ВООЗ у Білорусі Батир Бердикличев, нагадавши про ту рекомендацію, заявив про парад прямим текстом: «Ми дуже стурбовані можливими негативними наслідками проведення такої масової події в період епідемії. Особливе занепокоєння викликає можлива участь у цьому заході людей похилого віку, серед яких відзначається важкий перебіг захворювання і високий рівень смертності від COVID-19».

«Великі зібрання людей, при яких неможливо забезпечити дистанцію між людьми в 1,5–2 метри, підвищують ризик передачі вірусу і сприяють подальшому поширенню епідемії», – наголосив представник ВООЗ. При цьому він додав, що рішення щодо виконання рекомендацій ВООЗ є прерогативою уряду країни.

Європейський союз раніше обіцяв Білорусі фінансову допомогу на суму понад 60 мільйонів євро на підтримку системи охорони здоров’я країни. Але, як попереджав наприкінці квітня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, Євросоюз у відповідь сподівається, що Білорусь буде дотримуватися рекомендацій ВООЗ. «Неможливо, щоб із одного боку пропонували допомогу, а з іншого не виконували рекомендацій, які ми реалізуємо в наших країнах і просимо всіх виконувати», – застеріг він.

У чому мета «параду під час чуми»?

А тим часом, за словами білоруського президента, також окремі російські депутати і сенатори виявили бажання відвідати парад у Мінську. «Ми вітаємо це. Хай приїжджають… Думаю, ми з керівництвом Росії домовимося про переліт охочих побувати в нас. Ми від наших друзів і братів не зачиняємо двері», – запевняв Лукашенко.

Білоруський політичний експерт Петро Кузнецов вважає, що одним із основних мотивів рішення Лукашенка все-таки провести «парад під час чуми» залишається бажання отримати підтримку і захоплення російських «патріотів».

«Велика вітчизняна війна» – ідеологічна основа режиму Лукашенка. Всі спроби цієї влади розробити якусь ідеологію білоруської держави фактично провалилися, вони не придумали нічого нового, унікального і цікавого. Ось чому для Лукашенка це політичне питання, а в нинішніх умовах ще й зовнішньополітичне. Парад у Мінську буде єдиним і унікальним, і для Лукашенка це може стати потужним інформаційним меседжем для відповідних кіл у Білорусі і Росії. Тут буде використаний момент, що «ми не відступаємо перед коронавірусом, ми, як і в 1941 році, боремося і тримаємося». Я думаю, Лукашенко сприймає це як частину своєї президентської кампанії з розрахунком на реакцію російських «патріотичних» кіл», – сказав Кузнецов.

Не менш важливий політичний мотив Лукашенка – «втерти носа (президентові Росії) Володимирові Путіну, який через пандемію переніс парад у Москві на невизначений термін» – так уважає політолог Олександр Класковський, керівник аналітичних проєктів інформаційної компанії «БелаПАН».

«Узагалі на ґрунті коронавірусу закляті союзники ще сильніше посварилися. Лукашенко вишпетив Москву за одностороннє закриття кордону в березні. Насміхався над тим, що російське керівництво охопив «цей психоз». Звинуватив Кремль в егоїзмі на тлі коронавірусу під час квітневої відеоконференції членів Вищої євразійської економічної ради. До того ж Мінськ і Москва останніми роками конкурують за те, що пафосно називають спадщиною «Великої перемоги». Керівництво Білорусі негласно пригальмувало використання «георгіївських стрічок», замінивши їх бутоньєрками в кольорах офіційного прапора своєї країни. Лукашенко не в захваті від придуманого в Росії «безсмертного полку», ця акція в Білорусі гаситься – очевидно, влада розглядає її як прояв російської «м’якої сили». Лукашенко підкреслює, що в нас, мовляв, давно придуманий свій формат – «Білорусь пам’ятає». Також Лукашенко зазначав, що декому в Росії кортить приватизувати «Велику перемогу». Тепер ось з’явилася можливість узяти реванш – провести парад на тлі його скасування в Москві», – сказав Класковський.

Російські «патріоти» й інші не поспішають до Мінська

Щоправда, в парламенті Росії, зокрема і в тих самих так званих «патріотичних» колах, усупереч сподіванням Лукашенка, негативно висловилися про його запрошення. Як заявив, зокрема, 5 травня заступник голови Ради федерації, верхньої палати російського парламенту, Ільяс Умаханов, депутати обох палат парламенту не можуть прибути на парад у Мінську 9 травня як офіційні представники цих палат – якщо хтось із них і приїде, то тільки як приватна особа.

Лідер ультранаціоналістичної популістської Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський запевнив, що ніхто з депутатів із його фракції на білоруський парад не поїде. Він заявив, що «суворо засудить» тих російських парламентарів, хто таки поїхав би до Мінська. «Парад – помилка і злочин із боку Лукашенка, і в цьому злочині ми не маємо брати участі», – заявив він.

І навіть у фракції Комуністичної партії Російської Федерації, яка палко підтримує пострадянську міфологію навколо «Великої перемоги», в Державній думі, нижній палаті російського парламенту, її член Володимир Кашин заявляв, що фракція не рекомендує своїм депутатам їхати до Мінська на парад.

Тим часом і російські, і китайські військові, які брали участь у парадах у Мінську 9 травня попередніми роками, цього разу відмовилися від такої честі.

А оглядачі з приводу Лукашенкових запрошень нагадують: у Білорусі ще з березня діє постанова уряду про те, що всі прибульці до країни зобов’язані відбути двотижневий карантин.

На день 5 травня в Білорусі, яка не запроваджувала істотних карантинних заходів, було офіційно зареєстровано 18 350 осіб із позитивним тестом на COVID-19, померли 107 людей (знову ж, за офіційними даними), 3 771 хворий видужав. Білорусь обійшла за кількістю хворих Польщу, в якій населення вчетверо більше. За кількістю виявлених заражених на мільйон жителів Білорусь випереджає всі сусідні держави.