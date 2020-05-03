Лукашенко: «ми не можемо скасувати парад» 9 травня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати військовий парад до Дня перемоги в Мінську, незважаючи на пандемію коронавірусу, оскільки «тисячі людей хочуть, щоб святкування відбулося».

За словами Лукашенка, він «довго над цим думав», але ветерани «першими зажадали, щоб їх привезли на захід».

«Зрозуміло, що їм уже 90. Поміркуємо, як бути з ними. Я дотримуюся своєї тактики – літніх людей треба оберігати. Всі ми бачимо, що ця інфекція чіпляється, в першу чергу, до старих, хоча молоді теж хворіють. Тому нам не потрібно нікого тягнути на цей масовий захід», – сказав Лукашенко під час наради в офісі президента 3 травня.

Він також зазначив, що деякі російські депутати і сенатори вже висловили бажання взяти участь у параді в Мінську.

«Ми вітаємо це. Нехай приїжджають... Ми не зачиняємо дверей для своїх друзів і братів», – сказав Лукашенко.

Раніше петицію з проханням скасувати парад 9 травня у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу підписали понад сім тисяч громадян Білорусі. Міноборони країни відповіло на це, що епідеміологічна ситуація сприятлива для проведення заходу, до того ж він є «важливою частиною» програми бойової підготовки армії, і тому його не можна скасувати.

За офіційними даними білоруської влади, число інфікованих коронавірусом у країні на 3 травня складає майже 16 тисяч людей. Померли з початку пандемії 97 людей. В останні дні кількість хворих зростає в середньому на 800-900 на день. Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово закликала Білорусь запровадити жорсткий карантин.