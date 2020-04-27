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27 квітня 2020, Київ 10:10
Новини | Коронавірус

Кількість хворих на COVID-19 у Білорусі перевищила 10 тисяч – офіційні дані

Влада підтвердила 72 смерті, пов’язані з коронавірусною інфекцією в Білорусі

У Білорусі, за офіційними даними, станом на 26 квітня підтверджено 10 463 випадки COVID-19. Влада підтвердила 72 смерті, пов’язані з коронавірусною інфекцією, вказавши, що майже 1700 пацієнтів одужали.

Як передає державна агенція «БелТа», в країні провели майже 150 тисяч тестів на COVID-19.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вирішив «не зупиняти економіку», бо наслідки могли б призвести «до сильної залежності або ж фактично підпорядкування багатим і сильним державам».

Білорусь неодноразово зазнавала критики за те, що не запровадила заходи для соціального дистанціювання та не обмежина публічні заходи в умовах поширення коронавірусу.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі наблизилась до трьох мільйонів. Чимало країн вирішили полегшити введений для запобігання поширенню коронавірусної інфекції карантин.

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