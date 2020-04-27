COVID-19 у світі: кількість хворих наблизилась до 3 мільйонів, країни полегшують обмеження

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 квітня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі наблизилась до трьох мільйонів (2 971 477), понад 865 тисяч – одужали, 206,5 тисяч померли. Низка країн вже почали полегшувати введений для запобігання поширенню коронавірусної інфекції карантин.

Водночас критики такого рішення вказують на ймовірне недооцінення масштабів пандемії, підозри на заниження даних щодо захворюваності і обмежений доступ до тестування та подекуди безсимптомність інфекції.

Скептики підозрюють, що Китай, звідки коронавірус поширився на всю планету, подає недостовірні дані – 27 квітня в країні з населенням 1,4 мільярда осіб було зареєстровано всього три нові випадки коронавірусу. За офіційними даними, число інфекцій в країні становить близько 83 тисяч, смертельних випадків – 4633.

У західних країнах число смертей демонструє ознаки зниження, карантинні обмеження поступово зменшують, щоб відновити розвиток економіки.

У США, що є найбільш постраждалою від COVID-19 країною світу з майже 1 мільйоном підтверджених випадків і більш ніж 55 000 смертельних, ще одна група штатів підготувалася цього тижня послабити обмеження через коронавірус на тлі зростання безробіття.

Тим часом, вірус продовжує поширюватися по всьому світу, перетворюючи на «гарячі точки» його поширення такі країни як Бразилія, Росія, Туреччина, Південна Африка, Мексика.

В Іспанії багато дітей вперше за шість тижнів 26 квітня вийшли на вулицю після обмежень на пересування. Плани поступового ослаблення порядку перебування вдома через коронавірус, починаючи з 4 травня, оголосила Бельгія. Італія, де від COVSID-19 померло 26 тисяч людей, найбільше в Європі, також послабить обмеження, починаючи з 4 травня, але влада наполягла на подальшому соціальному дистанціюванні і новому розподілі масок. Дескі «стратегічно» важливі економічні заходи влада Італії може відновити протягом тижня, але італійські школи не працюватимуть до вересня.

Влада Франції готується послабити карантин з 11 травня, проводячи масштабні тестування.

Великобританія поки не знімає обмежень, оскільки кількість смертей, викликана вірусом, в лікарнях перевищила 20 000. Ця цифра не включає смертності в будинках для літніх людей, яка, як вважається, обчислюється тисячами. Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон, який оговтався від COVID-19 на початку цього місяця, має повернутися на роботу сьогодні.

У Німеччині, де рівень захворюваності знизився, автовиробник Volkswagen відновить виробництво 27 квітня після п’ятитижневої перерви, а Mercedes-Benz і BMW оголосили про плани щодо прискорення виробництва.

За межами Європи, використання Південною Кореєю активної програми тестування дозволяє керувати спалахом без блокувань чи заборон на ведення бізнесу. Країна повідомила лише про 10 нових випадків коронавірусу. Влада попередила, що уряд може відкрити школи в середині травня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко напередодні заявив про можливість прискореного послаблення карантину в разі стрімкого зниження числа хворих.

Кількість хворих із COVID-19 в Україні станом на ранок 26 квітня офіційно становила 8 617 осіб, із них померли 209 людей, одужали 840.