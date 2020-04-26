Ляшко заявив про можливість послаблення карантину і назвав умову

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливість прискореного послаблення карантину і назвав необхідну для цього умову.

«Якщо у нас буде стрімке зниження числа хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап», – сказав він в етері телеканалу ICTV.

Раніше, 24 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про п’ять етапів виходу з карантину і зняття обмежень, прив’язаних до виконання певних умов.

Перший із етапів і перші послаблення обмежень, за його словами, можна було б почати з 11 травня, якщо очікуваний наступний пік зростання приросту числа хворих із COVID-19 відбудеться і завершиться з 3 до 8 травня. Можливих термінів інших етапів він не називав.

Карантинні заходи й обмеження, які в Україні почали запроваджувати ще в середині березня, відтоді кілька разів посилювали і продовжували. Тим часом число хворих із COVID-19 в Україні продовжує зростати.

Кількість хворих із COVID-19 в Україні станом на ранок 26 квітня офіційно становила 8 617 осіб, із них померли 209 людей, одужали 840.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 962 915 випадків коронавірусного захворювання, з них 205 936 людей від нього померли, 861 590 вже видужали.