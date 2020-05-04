Білорусь: Лукашенко заявив про 9-10 тисяч тестів щоденно, з них 9% дають позитивний результат

У Білорусі щоденно здійснюють 9-10 тисяч тестувань на коронавірус, з них 9% – позитивні, заявив президент країни Олександр Лукашенко. Однак, за його словами, його більше турбує кількість померлих від алкоголю та внаслідок самогубств. Про це Лукашенко сказав на нараді 3 травня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Що більше ми робимо тестів, то більше хворих отримуємо. Зараз ми вийшли на 9-10 тисяч тестів щодоби, і тим більше ми отримуємо людей з вірусом (вірусною хворобою – ред.) COVID-19. 9% тестів показують коронавірус. І що насторожує – не зажди тест дає точний результат», – заявив Лукашенко на зустрічі в Палаці незалежності.

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Він зацитував статистику з початку року: від COVID-19 в Білорусі з початку року офіційно померли 97 людей, від сердечно-судинних захворювань – 25 тисяч, від онкології – 6 377 людей.

«Ось що мене вразило – від отруєння алкоголем померли 482 людини. Від самогубств – 470. Тобто вже майже 1 тисяча людей загинула від алкоголю та самогубств. Втопилося приблизно стільки ж, скільки померло від COVID-19. ось і рахуйте», – заявив президент Білорусі.

Він додав, що статистика захворюваності на COVID-19 його не надто тривожить.

«Я особливо не парюся на рахунок виявлених коронавірусних хворих... За два з половиною місяці померли 97 людей – це хороший результат», – сказав Лукашенко у заяві, яку транслював телеканал «Білорусь 1».

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Попри пандемію коронавірусу, президент Білорусі напередодні заявив, що не скасовуватиме парад на День незалежності 9 травня.

За офіційними даними білоруської влади, число інфікованих коронавірусом у країні на 3 травня складає майже 16 тисяч людей. Померли з початку пандемії 97 людей. В останні дні кількість хворих зростає в середньому на 800-900 на день. Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово закликала Білорусь запровадити жорсткий карантин.