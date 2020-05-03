У Білорусі парад на День Перемоги буде – Лукашенко

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не може скасувати військовий парад до 75-річчя Перемоги в Мінську, незважаючи на пандемію коронавируса, оскільки «тисячі людей хочуть, щоб святкування відбулося».

За словами Лукашенка, він «довго над цим думав», але ветерани Великої Вітчизняної (за збереженою радянською традицією, період Другої світової війни з 22 червня 1941 до 9 травня 1945 називають Великою вітчизняною війою, – ред.) «першими зажадали, щоб їх привезли на захід».

Лукашенко наголосив на глибокій ідеологічній та емоційній значущості параду на честь 75-ї річниці Перемоги, цитує президента Білорусі офіційний телеграм-канал Агенції телевізійних новин.

«Я мушу сказати, що ми не можемо скасувати парад. Ми просто не можемо. Я довго думав про це. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам’ятати, що ті люди вмирали, можливо, від вірусів та інших захворювань. Але вони цього часом не відчували і не думали про це. І вони вмирали за нас, як би це пафосно не звучало», – заявив під час наради Лукашенко.

Олександр Лукашенко попередив організаторів, що «ніхто не повинен затягуватися на цю подію».

«Люди не хочуть боятися, вони захищають здоров'я – ми це зрозуміємо. Сьогодні людей достатньо – тисячі і тисячі людей хочуть, щоб ця подія відбулася», – наголосив Лукашенко.

Вмирали, може бути, і від вірусів, і від інших хвороб, але часом цього не відчували і про це не думал



Глава Білорусі зазначив, що учасники війни «вмирали, може бути, і від вірусів, і від інших хвороб, але часом цього не відчували і про це не думали». Він підкреслив, що не хотів би, щоб ветерани порахували, що влада злякалася пандемії.



Раніше петицію з проханням скасувати парад 9 травня у зв'язку з небезпекою поширення коронавирусу підписали понад 7 тисяч громадян Білорусії. Міноборони країни відповіло на це, що епідеміологічна обстановка сприятлива для проведення заходу, до того ж воно є важливою частиною програми бойової підготовки армії, і тому його не можна скасувати.

Олександр Лукашенко вважає зростання пневмонії в Білорусі за чотири місяці цього року незначним порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«У нас спостерігається зростання (на 40-50 осіб за 4 місяці) пневмонії до рівня минулого року. Так, це просто нещасна справа з нашою системою охорони здоров’я, але пневмонія трохи заросла. Я думаю, цього року ситуація навіть вийде ... Головне для нас сьогодні – це лікування людей – пневмонія. Будь ласка, майте це на увазі. Це питання номер один для мене».

За інформацією, оприлюдненою 2 травня на державному телеканалі «Білорусь 1», в країні зайнято близько 12,5 тис. Ліжок для хворих на коронавірус та пневмонію, близько 6 тис. Ліжок залишаються вільними.

За офіційними даними білоруської влади, число інфікованих коронавірусом у країні на 3 травня – 15 828. Померли з початку пандемії 97 осіб. В останні дні кількість хворих приростає в середньому на 800-900 в день. Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово закликала Білорусію запровадити жорсткий карантин.