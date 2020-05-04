У Білорусі кількість хворих на COVID-19 за добу зросла на 784 людини

У Білорусі кількість хворих на COVID-19 за минулу добу зросла на 784 людини, загалом померли від початку епідемії понад 100 білорусів. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

Всього, за даними на понеділок, в Білорусі зареєстровано майже 17,5 тисячі інфікованих коронавірусом.

Білорусь – одна з кількох країн Європи, де досі не оголосили карантин. Влада також продовжує наполягати, що майже всі померлі від коронавірусу мали «низку хронічних захворювань». Вдова як мінімум одного з них повідомила, що це не так, повідомляє «Настоящее время».

МОЗ країни поінформував, що всього було проведено 211 369 тестів, підтвердилося 8,2 відсотка від загальної кількості проведених тестів. Скільки пацієнтів перебувають у лікарнях у важкому стані або на штучній вентиляції легень, а також скількох пацієнтів виписали додому для «амбулаторного лікування», білоруські чиновники не повідомляють.

Незважаючи на зростання кількості заражених, президент Білорусі Олександр Лукашенко, що не скасовуватиме через коронавірус святковий військовий парад до 9 травня. Він зазначив, що ветерани «хочуть взяти участь в параді, незважаючи на епідеміологічну обстановку».