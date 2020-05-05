Лукашенко запросив лідерів інших країн на парад до Мінська

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив на парад до Дня перемоги у Мінську голів інших держав, попри пандемію коронавірусу.

Як повідомляє агентство БелТА, білоруський лідер закликав приїхати лідерів країн «хоча б із колишнього Радянського Союзу».

«Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар», – сказав Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі заявив, що хотів би показати мінський парад Перемоги на 9 травня по російському телебаченню. «Треба попросити російське телебачення показати наш парад росіянам. Це ж наші рідні брати», – сказав він.

Росія раніше оголосила про перенесення параду 9 травня на Красній площі через загрозу поширення COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) укотре заявила про серйозні наслідки, які можливі через проведення параду в Мінську. Фахівці ВООЗ наполягають на запровадженні в Білорусі загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Білорусь залишається однією з небагатьох країн, де через поширення коронавірусної інфекції не запровадили ніяких обмежень. За останніми даними, в країні виявлено понад 18 тисяч випадків COVID-19, померли понад 850 людей.