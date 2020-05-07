У Білорусі кількість хворих на COVID-19 перевищила 20 тисяч

Кількість заражених COVID-19 у Білорусі зросла на 913 за добу і складає на сьогодні 20168 хворих. Як передає держагенція «БелТа» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни, 116 людей померли (4 за попередню добу).

Згідно з повідомленням, в країні одужали і виписані 5067 пацієнтів.

Повідомляється, що серед померлих – «пацієнти із низкою хронічних захворювань».

Білорусь – одна з кількох країн Європи, де досі не оголосили карантин. Попри зростання кількості заражених, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не скасовуватиме через коронавірус святковий військовий парад до 9 травня. Український президент Володимир Зеленський на парад не поїде.