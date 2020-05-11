9 травня у «новому форматі»: як бойовики маніпулюють війною на Донбасі

У «ДНР» і «ЛНР» через епідемію коронавірусу День перемоги відсвяткували у новому форматі. Без параду. Що відбувалося в Донецьку? Як бойовики використовують війну на Донбасі для маніпуляцій? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Здавалося б, ніхто і ніщо не може переконати бойовиків відмовитися від масових святкувань і парадів 9 травня. Але епідемія коронавірусу внесла свої корективи.

Відзначали, як могли, у нових обставинах. Наприклад, «Безсмертний полк» «крокував» онлайн.

«Розповісти про подвиг свого героя тепер можна не виходячи з дому. Достатньо лише зареєструвати на одному з сайтів «Безсмертного полку» Росії», – закликали взяти участь на телеканалі бойовиків.

Тематичні виставки – теж переїхали в інтернет.

Однак, для деяких радянських традицій місця в інтернеті не знайшлося.

«До дня великої перемоги бійці «народної міліції» проводять паради і концерти для ветеранів. «Захисники» приїжджають в гості до тих, хто захищав батьківщину в 1941-45 роках. Військовослужбовці духового оркестру та взводи почесної варти проводять персональний військовий парад і вручають подарунки від командування», – мовиться на телеканалі бойовиків.

Звичайно, в нинішніх умовах найкращим подарунком було б дотримання дистанції та правил карантину. Але добре, що донецьким ветеранам хоча б не довелося їхати на набережну Кальміуса. Адже, наприклад, в Росії підводну ходу визнали вдалою ідеєю.

«Для ефектної появи водолазів з Оки з портретами героїв великої вітчизняної фото довелося заламінувати. Щоправда сторонніх спостерігачів у цього видовища немає», – розповіли на російському державному телеканалі «Росія-1».

Крокувати вулицями не можна, але їздити ж ніхто не забороняв. «Безсмертний полк» цьогоріч «провезли» по центру Донецька.

Взяти участь і подивитися на автопробіг прийшли сотні донеччан. І на питання про те, чи не бояться вони коронавірусу, майже всі відповідали однаково:

«Ні, наші діди не боялися в окопах сидіти, під бомбардуваннями, а ми що побоїмося дощу чи якоїсь пандемії?», – запитує донеччанка.

«Наших дідів нічого не зупиняло, коли вони йшли на війну», – наголосив чоловік.

«Він не боявся у 1941 році піти на війну і до 1948-го в Японії бути? І я не боюся!», – відповіла жителька Донецька.

«Коли ти робиш добру справу, Бог тебе завжди винагороджує. І ніхто з нас не захворіє», – переконана жінка.

«Як сказав наш «міністр» охорони здоров’я – на вулиці це не страшно», – зазначила донеччанка.

«Я вважаю, немає ніякого коронавірусу», – відповів чоловік з маскою.

І, звичайно ж, усі учасники автопробігу чекають параду після карантину, запланованого на початок вересня. А про те, що «бюджетні» гроші могли б піти, наприклад, на підтримку малого бізнесу або на іншу допомогу тим, хто залишився без роботи на час карантину – навіть мови бути не може.

Чого б це не коштувало – треба проводити парад



«Дійсно, давайте зберігати кошти в «бюджеті» і забудемо хто ми і хто наші предки. Ні! Ні в якому разі! Чого б це не коштувало – треба проводити парад», – наголосив житель окупованого Донецька.

«Парад варто проводити в будь-якому випадку, тому що це ще одна можливість відчути священність цього свята», – додала жінка.

«Моральний дух він важливіше ніж ситість!», – вважає інша донеччанка.

Більше нічим похвалитися. Цей момент відтворює ілюзію єдності з колишнім СРСР



«Більше нічим похвалитися. Цей момент відтворює ілюзію єдності з колишнім Радянським Союзом. Ми ж з вами розуміємо, що створення на цих територіях такого міфологічної квазідержави – «ЛНР» і «ДНР» – це все так чи інакше спроба відтворити пам’ять про СРСР. Це, звичайно, потворно, смішно виходить, але для того щоб ще раз підтвердити цей зв’язок з Радянським Союзом, для них, звичайно, важливо згадувати і не просто згадувати, а урочисто відзначати подібні історичні події», – зазначає вчений, релігієзнавець, колишній полонений угруповання» «ДНР» Ігор Козловський.

Вшановуючи героїв Другої світової війни, бойовики не забувають і про своїх псевдогероїв – учасників нинішньої війни. А тут ще й все так збіглося – і 9 травня, і річниця утворення угруповання «Восток», і день народження так званої «республіки» наближається.

«Денис Пушилін нагородив ветеранів добровольчої бригади «Восток» за мужність і відвагу в захисті республіки, а так само до шостої річниці її утворення», – мовиться на телеканалі бойовиків.

Всього лише пара маніпулятивних фраз про пам’ять предків – і ось уже мова про Україну.

«Альтернативою того вибору, який ми зробили, стали б ганьба і сором перед нашими предками. Ми не змогли б дивитися в очі ні нашим героїчним дідам і прадідам, ні, звичайно ж, нашим дітям. Батальйон «Восток», а далі бригада стояли біля витоків протистояння українському нацизму, – зазначив ватажок бойовиків Пушилін.

На допомогу пропаганді приходить психологія: варто тільки вимовити страшне слово «нацизм» – і жива людина по інший бік барикад перетворюється в мішень.

Вони катували не реальну людину, вони мстилися всій Україні

«Якщо, припустимо, вони катували нас, хто знаходився в полоні, я розумію, що у них було вже виправдання. Вони катували не реальну людину, вони мстилися всій Україні, вони фактично таким чином знімали, можливо, тихий голос залишків совісті, назвавши, припустимо, нас фашистами. Це людині виживати в таких умовах», – пояснює Ігор Козловський.

І як-то кажуть, готуй сани влітку, а ідеологічно налаштованих громадян – з дитинства. А такі свята – найзручніший для цього момент.

«Шестирічний Вадим Чернявський мріє стати військовим. Він попросив наших журналістів передати пам’ятний знак «верховному головнокомандувачу» «ЛНР» Леоніду Пасічнику», – таку нібито зворушливу історію розповідають на телеканалах бойовиків.

Дитині було десять років, а вже зараз шістнадцять – вона все це вбирала у себе як губка

«Уже бачите, за ці шість років зросло, зросла реальне покоління. Дитині було десять років, а вже зараз шістнадцять. Вона все це вбирала у себе як губка – всю цю пропаганду. І ці конструкти міфологічні вже займають певне місце в його картині світу», – каже Ігор Козловський.

Увага до історії, пам’ять про героїв – це, безумовно, важливо. Але не варто забувати, що за гучними парадами, георгіївськими стрічками і показовими маршами часто ховається банальна пропаганда. І щоб по-справжньому вшанувати пам’ять полеглих, феєрверки необов’язкові.

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