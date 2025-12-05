Збитки від війни РФ для довкілля України перевищують 6 трлн гривень – Мінекономіки

Російська агресія призвела до «безпрецедентного руйнування» природного середовища України, сума завданих довкіллю збитків, за даними Державної екологічної інспекції, становить понад шість трильйонів гривень, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

«Це – найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі за сучасної історії», – заявили у відомстві 4 грудня.

За підрахунками Держекоінспекції, у загальну суму збитків входять:

1,29 трлн грн – шкода ґрунтам;

967 млрд грн – шкода атмосферному повітрю;

117,8 млрд грн – забруднення й засмічення водних ресурсів;

3,63 трлн грн – руйнування територій природно-заповідного фонду.

«Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати щодня, так само, як і масштаби знищення української природи. Екологічна шкода, завдана Росією, вимірюється не лише трильйонами гривень – попереду десятиліття, необхідні для відновлення зруйнованих екосистем. А масштаб екологічних руйнувань вийде далеко за межі України», – заявив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства України Ігор Зубович.

У Мінекономіки зазначають, що 6,01 трильйона гривень – це лише підтверджені втрати на підконтрольних Україні територіях, а остаточний масштаб екологічної шкоди буде відомий після повної деокупації й можливості провести повне дослідження.