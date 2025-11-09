Як агресія Росії змінила Чорне море

Агресія Росії проти України створює серйозні виклики для Чорного моря, заявляють українська влада та вчені. Керченський міст, військові кораблі та підводні човни, їхнє паливо та озброєння серйозно шкодять екології моря та його мешканцям. Якщо нинішні тенденції продовжаться, Чорне море може суттєво змінитися, підтверджують, зокрема, і російські дослідники. Що відбувається, розповідаємо у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Проблеми в Чорному морі були помітні й у довоєнний час. Наприклад, у його водах фіксували вдвічі більше сміття, ніж у Середземному морі. За даними моніторингу, концентрація деяких забруднюючих речовин перевищувала порогове значення, що загрожувало як морському життю, так і людині.

А коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, масштаби проблем і викликів примножилися, зауважують фахівці. Якою сьогодні є ситуація в Чорному морі, достовірно невідомо. Повноцінні дослідження там ускладнені відсутністю доступу до акваторії міжнародних спостерігачів через російську окупацію українських територій та військові дії РФ проти України.

Моніторинг проводять на основі відкритих джерел інформації, ретроспективних знань авторів про проблематику, а також супутникових даних. Але навіть дистанційне вивчення призводить до невтішних висновків.

«Міст збирає кригу, гинуть дельфіни»

Перші негативні зміни в Чорному морі почали документувати, коли Росія після анексії Криму в 2014 році побудувала в односторонньому порядку міст через Керченську протоку.

Міст став причиною осідання донного ґрунту та знищення місць нересту морських мешканців

Основна логістична артерія, що з'єднує Кримський півострів із Росією, порушила природні течії та зруйнувала місця проживання місцевої фауни, стверджує влада України.

«Міст став причиною осідання донного ґрунту та знищення місць нересту морських мешканців. Біля опор мосту бентос (організми, що живуть на дні водойм – ред.) практично зник, а шумові та світлові бар'єри ускладнили міграцію морських ссавців», – заявляють у Представництві президента України в АРК.

Функціонування Керченського мосту засвідчило і більш глобальний його вплив на екосистему Чорного моря. Дослідження на основі даних NASA показали, що в північній частині Керченської протоки в лютому крига не проходить між опорами мосту і накопичується, що впливає на місцеві екосистеми.

Після будівництва та введення в експлуатацію Керченського мосту вчені почали фіксувати стрімку динаміку смертності дельфінів

«По суті, міст стає дамбою. Така затримка криги може призвести до задухи риб у Таманській протоці та знищення берегів. Взагалі в Азовському морі, як і в будь-якому іншому морському мілководді, багата, але дуже специфічна фауна, для якої будь-які зміни сезонної динаміки можуть стати критичними. Після будівництва та введення в експлуатацію Керченського мосту вчені почали фіксувати стрімку динаміку смертності дельфінів. Так, і, власне, туристи періодично можуть спостерігати на пляжах тіла китоподібних, викинутих водою на берег», – зазначають в українській громадській організації «КримSOS».

Фауна Чорного моря також потерпає через техногенні чинники. Біля берегів Криму періодично відбувається розлив нафтопродуктів із російських суден. Масштабна така подія трапилася наприкінці 2024 року, коли аварії в Керченській протоці зазнали танкери РФ «Волгонефть».

Через токсичне забруднення загинуло багато тварин на узбережжі Криму та в морі. Щонайменше 61 загиблого дельфіна зафіксували російські дослідники. Ймовірною причиною їхньої загибелі було названо мазутне забруднення води.

Масштаби наслідків цієї події у Чорному морі досі повною мірою не вивчені.

Влада України та правозахисники багато років інформують про ситуацію у Чорному морі міжнародні інституції. Влада РФ на українські дослідження впливу Керченського мосту на стан Чорного моря публічно не реагує.

«Полігон екологічного тероризму»

Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ситуація в Чорному морі значно ускладнилася, зазначають українські вчені та влада.

Чорне море стало полігоном екологічного тероризму, де агресор усвідомлено знищує природні екосистеми

Росія використовує Кримський півострів як базу для розміщення своїх ракетних комплексів, військових аеродромів, підводних човнів, складів боєприпасів та систем радіоелектронної боротьби. У Криму регулярно проходять військові навчання, відбуваються вибухи, «прильоти» по військових об'єктах від ЗСУ та утилізація палива, що теж призводить до масштабного забруднення навколишнього середовища.

«Чорне море стало полігоном екологічного тероризму, де агресор усвідомлено знищує природні екосистеми, порушуючи норми міжнародного гуманітарного та екологічного права. Російський флот замінував західну частину Чорного моря: закладені донні та якірні міни роками кородують та виділяють у воду залишки вибухових речовин і важких металів. Їхній підривний вплив смертельний для риб та морських ссавців: потужні підводні вибухи викликають контузії, розриви плавальних міхурів та руйнують органи слуху. Після морських боїв на дні залишаються зруйновані російські танкери, кораблі, підводні човни, літаки та вертольоти, багато з яких містять залишки палива та боєприпасів. Вони стали тривалими джерелами токсичного забруднення та накопичення канцерогенів у морському харчовому ланцюжку», – заявляють у Представництві президента України в АРК.

Виклики для сусідів

У цьому відомстві розцінюють те, що відбувається, як «злочин Росії проти навколишнього середовища та життя». Наслідки цього зачіпають не лише Україну, а й її найближчих сусідів: десятки російських морських мін викидає до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини.

Транснаціональний масштаб проблеми демонструє і фіксація масової загибелі дельфінів біля берегів цих країн, зазначають у Представництві президента України в АРК.

Причиною цього у відомстві називають ракетні обстріли та авіаудари, що створюють підводні гідроудари, які провокують у риб та китоподібних розриви органів і контузії, а також потужні акустичні навантаження від гідролокаційних операцій російського флоту.

Про шкоду екології Чорного моря біля берегів Криму та його суходолу раніше заявляли експерти «Української природоохоронної групи». За їхніми словами, негативним є як використання російського озброєння, так і присутність російських військових кораблів біля кримського узбережжя, оскільки вони забруднюють море відходами та ракетним паливом.

«Російська агресія проти України має руйнівний та комплексний вплив на всю екосистему Чорного моря. Сукупна дія таких факторів: військові міни, токсичні відходи, хімічні сполуки, нафтові речовини – знищують морське життя. Зникають осетри, судак, рожеві пелікани, деградують заповідні території Керченської протоки, дельти Дунаю та Чорноморського біосферного заповідника», – стверджують у Представництві.

Ще у 2022 році в Міністерстві охорони навколишнього середовища України заявили, що Росія «порушує Бухарестську конвенцію» про охорону моря, що «загрожує екологічною катастрофою не лише Україні, а й усім Причорноморським країнам».

Мілітаризація Росією Азовського та Чорноморського регіонів є екоцидом та порушенням міжнародного гуманітарного права, заявляє влада України на міжнародних майданчиках.

Росія на ці заяви публічно не відреагувала.

Морю шкодить далекосхідний окунь?

Підконтрольні Росії кримські вчені, своєю чергою, заявляють про розширення біорізноманіття у Чорному морі. За їхніми словами, у кримській акваторії за 20 років моніторингових досліджень вперше виявлено 26 нових видів риб, половина з яких – не випадкові види, а вже стійкі популяції, заявив журналістам керівник відділу Інституту морських біологічних досліджень РАН Олександр Болтачев у 2018 році.

Серед негативних факторів для Чорного моря російські вчені називають появу в його водах корейського окуня (Sebastes schlegelii), завезеного кілька років тому з Далекого Сходу, ймовірно, із суднами, які возили устриць місцевим фермам.

Згідно з висновками РАН, цей вид риби здатен «суттєво вплинути» на структуру екосистеми Чорного моря та витіснити з нього місцеву фауну.

У 2024 році фахівці з Морського гідрофізичного інституту РАН на основі даних Інституту біології південних морів РАН заявили про помітні зміни в популяції ключового виду планктону в Чорному морі – рачків-копеподів (Calanus euxinus), які становлять основу харчування багатьох видів риб у Чорному морі.

«Це основа трофічної піраміди всієї екосистеми Чорного моря. Якщо вибити цю «табуретку», почнуться каскадні зміни, і це буде вже зовсім не те море, яке ми знаємо», – заявляє провідний науковий співробітник Інституту біології південних морів РАН Віктор Мельников.

Серед факторів, що згубно впливають на екосистему Чорного моря, вчені Інституту морських біологічних досліджень РАН називають видобуток донного піску та браконьєрство. Найбільш суттєвим фактором його забруднення російські вчені у 2023 році назвали нафтові скиди та стічні води з населених пунктів Кримського півострова. Про активну мілітаризацію Криму та військовий фактор вони не згадують.