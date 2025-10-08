«Знищують, як у тирі». Як «морська ПВК» Росії воює з Україною у Чорному морі

Чорне море в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну стало місцем регулярних військових дій. Найактивніші бої розгортаються навколо нафтогазовидобувних бурових установок («вишок Бойка»). Захоплені раніше об'єкти РФ Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль у 2023 році. Але Росія продовжує спроби знову захопити їх, кидаючи туди нові сили. На цьому напрямку проти України воює підрозділ «Еспаньйола», сформований у 2024 році для оборони берегів окупованого Росією українського Криму від ЗСУ. Що про нього відомо, розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Морський загін «Еспаньйола» не є структурою Міноборони РФ, але співпрацює з ним. Він хоче стати «першою морською ПВК» у РФ та виконувати її завдання на морі. Легалізувати свій статус підрозділ розраховує, якщо в Росії ухвалять закон про приватні військові компанії. Поки що створювати ПВК дозволено губернаторам регіонів РФ.

Морський загін «Еспаньйола», як стверджує її командування, створений під егідою російського голови Криму Сергія Аксьонова для посилення оборони узбережжя окупованого півострова.

Сам Сергій Аксьонов публічно про це не заявляв.

Зараз морський загін бере участь в операціях у Чорному морі, пов'язаних з українськими нафтогазовидобувними вишками у Чорному морі. Вони були захоплені Росією після російської анексії Криму в 2014 році. Військові РФ задіяли їх у розвідці та логістиці під час військових операцій.

У 2023 році підрозділи ГУР МОУ повернули під контроль України ці вишки. Але відтоді бої за них тривають, оскільки російська сторона продовжує спроби їх захоплення.

Від ультрас до «гарматного м’яса»

Спочатку «Еспаньйола» була сухопутним підрозділом. Вона створилася в рамках 88-ї РДБр, яка воювала в Кліщіївці, Часовому Яру, Маріуполі, Вугледарі та Авдіївці Донецької області.

Діяльність підрозділу пов'язували з російською ПВК «Редут» та ГРУ Міноборони РФ. Також у відкритих джерелах серед їхніх організаторів та спонсорів згадуються брати Ротенберги – бізнесмени з орбіти президента РФ Володимира Путіна, структури Кремля та держкомпанії, що забезпечують безпеку РЖД.

Публічно ці відомства та люди про причетність до «Еспаньйоли» не говорять.

За даними ГУР Міноборони України, «Еспаньйолу» фінансують коштами партії влади РФ «Єдина Росія». За участь у ній пропонують від мільйона рублів, а за загибель – п'ять мільйонів.

Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець

«В «Еспаньйолу» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема, симпатиків нацистської ідеології, а також рядових цивільних із бідних «суб'єктів» РФ та тимчасово окупованих територій України – останніх використовують у «м'ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу». Але фінансова мотивація слугує лише обкладинкою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих і тяжко поранених із числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять із поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублі за надісланого Москвою на смерть годувальника», – стверджують у ГУР.

У «Єдиній Росії» про причетність до «Еспаньйоли» публічно не згадують.

Підрозділ формували «переважно з футбольних фанатів під керівництвом Станіслава Орлова (позивний «Іспанець») – учасника російського фанатського угруповання Red-Blue Warriors. З вересня цього року він контролює Всеросійське об'єднання вболівальників».

У відкритих джерелах згадується, що з цього ж середовища вербують добровольців для «Еспаньйоли».

Станіслава Орлова журналісти «Системи» ідентифікували на відео, коли він, перебуваючи на хмарочосі «Москва-Сіті», керував російським бойовим дроном, що атакував українське місто Часів Яр Донецької області навесні цього року.

Відеосюжет демонстрував можливості програмно-апаратного комплексу «Орбіта» – який керує безпілотниками на значній відстані від лінії фронту. Пізніше відео було видалене, а згадка «Москва-Сіті» зникла, повідомляє «Система».

Сам Станіслав Орлов про свою причетність до цього не заявляв.

Майбутні охоронці «тіньового флоту» РФ?

«Морський спецназ», як його називає Станіслав Орлов, з'явився в «Еспаньйолі» у 2024 році. На той час Росія зазнала значних втрат у Чорному морі, де Сили оборони України провели низку успішних операцій: знищили основні бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, деокупували острів Зміїний, захоплений у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також повернули під свій контроль вишки у Чорному морі.

Кваліфікація бійців та чисельність морського загону «Еспаньйоли» невідомі. За словами Станіслава Орлова, для цих цілей потрібні фахівці з морською освітою.

Очолює морське угруповання «Еспаньйоли» «Алтай». У російських ЗМІ його називають виключно за позивним і не розкривають імені.

Знайти про нього більше інформації у відкритих джерелах не вдалося. «Алтай» стверджує, що учасники морського загону у 2014 році «допомагали Криму та Севастополю у відстоюванні «русского мира».

Зараз «Еспаньйола» посилює берегову оборону Кримського півострова у співпраці з Чорноморським флотом. Одним із її завдань є боротьба з БЕКами – морськими дронами, якими ЗСУ успішно атакують цілі РФ на морі.

Ми отримуємо досить сучасні нові зразки озброєння в морському виконанні

«Все, що пов'язано з безпілотними системами, це все наше. Ми отримуємо досить сучасні нові зразки озброєння в морському виконанні. У нас здебільшого служать хлопці з Уралу, Далекого Сходу, Севастополя та Криму», – розповів «Алтай» «Першому Севастопольському».

У морського загону також великі амбіції. Там обіцяють показати «креативні ідеї та новаторські методи ведення гібридних бойових дій».

У перспективі морський загін «Еспаньйола» хотів би виконувати морські завдання в РФ, зокрема, охороняти її «тіньовий флот», який дедалі більше обмежують міжнародними санкціями, а також порти, берегову лінію, судна та інші об'єкти союзників і російських корпорацій.

У випадку збройного конфлікту участь у ньому ПВК дозволить не виводити його на міждержавний рівень, зазначають в «Еспаньйолі».

Де-юре це може стати можливим у разі законодавчих змін у РФ, які поки що лише на стадії обговорення.

Наскільки реальні такі плани, однозначно сказати складно. Після походу на Москву колишньої «ПВК Вагнер» у 2023 році в Міноборони РФ намагаються не допускати автономного існування подібних воєнізованих формувань, тому боєздатні їхні частини беруть під свій контроль.

Так сталося і з «Еспаньйолою». У жовтні в його телеграм-каналі повідомили, що підрозділ розформований, а його учасники увійдуть до складу військових структур Міноборони РФ і будуть «далі служити Батьківщині». При цьому морського загону «Еспаньйоли» це поки що не торкнулося і він залишається у «вільному плаванні».

«Одним промо-кадри, а іншим – гарантована загибель»

Незважаючи на масштабні плани, морська «Еспаньйола» поки що не показала великих військових успіхів. Її досягненням Z-пабліки називають операцію зі знищення вузла супутникового зв'язку ЗСУ в районі вишок у Чорному морі на початку червня 2025 року.

«Добровольці вийшли в море на катерах, і, наблизившись на достатню відстань, за допомогою дронів «Овод» атакували вузол супутникового зв'язку ЗСУ. Удар застав противника зненацька. Через цю систему супутникового наведення українська армія координувала нанесення своїх ударів по Криму. Морський загін записав у свій актив чергову успішну операцію», – повідомляє RTVI.

Але навіть у Z-спільноті не всі радіють подібним новинам. Російський Z-«воєнкор» Володимир Романов заявив, що як тільки на вишку в Чорному морі висаджуються «російські специ з унікальною кваліфікацією», ЗСУ «одразу починає їх знищення, як у тирі».

«Здалеку б'ють великокаліберними кулеметами. Газовидобувна установка – по суті, контейнер і сховатися ніде – «шиється» все. А також атакують БЕКами з FPV. Той випадок, коли одним – красиві промо-кадри, а іншим – практично гарантована загибель», – заявив він у червні.

Незабаром у мережі з'явилося відео, в якому Володимир Романов приносить вибачення «Еспаньйолі» за те, що, «не знаючи деталей, хлопців поставив у незручне становище».

Військовослужбовець ЗСУ, український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що це сталося після того, як «воєнкора» «вивезли на підвал» до «Еспаньйоли» і там змусили вибачитися за свої слова.

Сам Романов повідомив, що «заїхав у гості» до «Еспаньйоли», де «конструктивно поспілкувалися з керівником підрозділу – «Іспанцем», детально розібрали події червня, знайшли взаєморозуміння та налагодили взаємодію».

Наприкінці червня російський телеграм-канал «Два майори» повідомив, що Сили оборони України завдали ракетного удару по кримській базі морського загону «Еспаньйола» в Криму і, зокрема, по колишньому місцю дислокації «Іспанця». При цьому паблік запевняє, що ніхто не постраждав, оскільки база на момент удару була порожньою.

Українська сторона про це не повідомляла.

«Ситуація на морі впливає на переговори»

Реалії у Чорному морі під час повномасштабного вторгнення РФ склалися так, що Сили оборони України, не маючи свого флоту, витіснили російський флот і зберігають там домінування, заявляє президент українського Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

Спроби ворога повернути контроль над газовидобувними платформами завжди завершувалися його знищенням на них

«Статус-кво у Чорному морі Сили оборони України зберігають із середини липня 2023 року. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, що 11 вересня 2023 року спецназ ГУР провів спецоперацію, внаслідок якої російська присутність на видобувних платформах у Чорному морі була знищена. Агресор нічого не може вдіяти, щоб змінити домінування Сил оборони України на морі. Більше того, Magura (морські безпілотники – ред.) стали загрозою не тільки для флотських сил ворога, а й для його авіації. Спроби ворога повернути контроль над газовидобувними платформами завжди завершувалися його знищенням на них. Правда в тому, що країна без флоту загнала російський флот у протилежний кут Чорного моря», – вважає він.

Контроль України над акваторією Чорного моря, на думку Михайла Гончара, важливий для України, оскільки посилює її переговорні позиції на дипломатичній арені.