Де Росія тримає всі боєздатні кораблі Чорноморського флоту і чи справді це не рятує їх від атак ЗСУ?

Чорноморський флот Російської Федерації тримає всі боєздатні кораблі на базі в Новоросійську, але вони практично не виходять у море, проте і це не рятує їх від атак Збройних сил України дослідили журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Наприкінці минулого тижня, 18 липня, OSINT-дослідник MT Anderson опублікував у соцмережі Х нові знімки бази Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Згідно з його висновками, порт заповнений російськими військовими кораблями максимально. Військовий флот навіть зайняв деякі причали цивільних суден і прикордонників.

Також помітні ознаки робіт зі створення нового причалу, «проте незрозуміло, чи пов'язано це з бажанням розосередити кораблі або покращити інфраструктуру порту», – зазначає MT Anderson.

Водночас аналітик констатує досить низьку активність на самих причалах. На його думку, це вказує на те, що флот рідко отримує бойові завдання.

На приколі в Новоросійську

На супутникових знімках компанії MAXAR від 13 липня, які використовував аналітик MT Anderson, можна помітити розташування військових кораблів, що перебувають біля причалів у порту Новоросійська.

Так, у Військовій гавані перебувають:

два фрегати проєкту 11356Р «Буревісник», які є носіями крилатих ракет «Калібр» – «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров». Загалом у складі ЧФ РФ три таких фрегати, але «Адмірал Григорович» з 2022 року перебуває в Середземному морі;

три з трьох малих ракетних кораблів проєкту 21631 «Буян-М» («Орєхово-Зуєво», «Інгушетія», «Грайворон»), носії КР «Калібр»;

три з шести підводних човнів проєкту 636.3 «Варшавянка» («Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино»), носії КР «Калібр». Підводні човни «Новоросійськ» і «Старий Оскол» перебувають у Середземному морі, а ПЧ «Ростов-на-Дону» фактично знищений двома ракетними ударами в Севастополі, але числиться в ремонті;

підводний човен проєкту 877В «Палтус» – Б-871 «Алроса»;

три з трьох патрульних кораблів проєкту 22160 типу «Василь Биков» («Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Павло Державін»);

один великий десантний корабель проєкту 11711 типу «Іван Грен» («Петро Моргунов» зі складу Північного флоту РФ);

три ВДК проєкту 775, один ВДК проєкту 1171 «Тапір»;

сторожовий корабель проєкту 1135 «Буревісник», тральщики різних класів, малі протичовнові кораблі.

Водночас за межами Військової гавані біля причалів на інших ділянках Новоросійського порту перебувають кілька кораблів. Так, біля причалу Прикордонної служби ФСБ РФ пришвартовані два малі ракетних кораблі проєкту 1239 «Сивуч» («Бора» і «Самум»), а біля комерційних причалів – сторожовий корабель проєкту 1135 «Буревісник», ВДК проєкту 775, тральщик проєкту 12700 «Александрит» і розвідувальний корабель «Приазов’я».

Про те, яку бойову діяльність зараз здійснює Чорноморський флот у Новоросійську, Крим.Реалії на умовах анонімності розповів військовий експерт з Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

«У море виходять переважно носії крилатих ракет «Калібр», щоб здійснити запуски по Україні, після цього відразу повертаються в порт, – каже експерт. – Ракету корабель може запустити, і перебуваючи біля причалу, але це небезпечно в разі позаштатних ситуацій, наприклад, сходження ракети на початковій ділянці траєкторії. У всіх інших випадках російські кораблі побоюються виходити з гавані через ризик зустрічі з українськими морськими дронами. Виняток – підводні човни. «Варшавянка» може перебувати в автономному плаванні до 45 діб».

Підполковник запасу ЗСУ відзначає низьку ефективність атак ракетами «Калібр» – українські ППО і ВПС протягом уже багатьох місяців збивають практично сто відсотків запущених «Калібрів».

«Сьогодні їхнє завдання – виснаження і перевантаження української протиповітряної оборони», – каже підполковник запасу ЗСУ.

В ніч на 21 липня Росія здійснила черговий масований комбінованого типу удар по території України. Зокрема, було запущено чотири крилаті ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Коментуючи швартування військових кораблів біля цивільних причалів у Новоросійську, військовий експерт із Криму зауважив, що раніше всім плавзасобам ЧФ РФ вистачало місця у Військовій гавані. «Можливо, проводяться якісь роботи на причалах у Військовій гавані або днопоглиблювальні роботи, і на той час кораблі переставили», – припускає він. Ідею про можливе розосередження колишній офіцер ЗСУ вважає неспроможною, оскільки з Військової гавані прибрали другорядні кораблі, а всі носії «Калібрів» і патрульні кораблі стоять поруч.

А що Севастополь?

Після регулярних атак з боку Збройних сил України в окупованому Криму вже не залишилося боєздатних військових кораблів РФ. Переважно в акваторії півострова Росія тепер застосовує катери, які вже не є пріоритетними цілями, повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

За його словами, військові кораблі РФ, які ще залишаються в Криму, або несправні, або небоєздатні. Це, каже, пов'язано з високим ризиком ураження з боку ЗСУ. Найнебезпечнішим у цьому сенсі є пункт базування в Севастополі. В акваторію моря найчастіше виходять тільки бойові катери, які переважно займаються патрулюванням і намагаються протидіяти диверсіям.

«Тепер ворог переважно використовує катери. Це проєкти «Грачонок», «Мангуст», «Раптор», здебільшого для патрулювання і протидиверсійної оборони. І ці одиниці набагато важче уразити, і вони вже не є такими пріоритетними цілями в принципі», – сказав Плетенчук.

Російський флот витіснений на задвірки?

У жовтні минулого року Дмитро Рогозін, призначений в РФ сенатором від окупованої частини Запорізької області, назвав таку причину «зміни прописки» Чорноморського флоту: «Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника».

Керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко каже, що те, що спочатку здавалося слабкістю української позиції, українці перетворили на свою перевагу – за відсутності власного флоту довелося імпровізувати, вигадувати нові технічні рішення і застосовувати ледь не партизанську тактику – малими силами завдавати найбільшої шкоди противнику.

Цей досвід, каже Клименко, активно вивчають на Заході, адже він ламає уявлення про те, що країні потрібен великий і дорогий флот для успішного протистояння противнику, в якого такий флот є. В ніч на 6 липня морські дрони атакували Новоросійськ. Мер міста Андрій Кравченко заявляв про перекриття руху і заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської через загрозу застосування безекіпажних катерів. Наслідки атаки невідомі. У мережі публікували фото і відео палаючого морського дрона, який, як стверджується, підбили під час відбиття атаки.

В ніч на 3 травня Новоросійськ зазнав масової атаки безпілотників. Там, за словами губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, уламки БПЛА пошкодили три резервуари на зерновому терміналі. Термінал розташований неподалік від Військової гавані, де базуються кораблі ЧФ РФ.

Під час цієї атаки пуском ракети з морського дрона був збитий російський винищувач Су-30, повідомило Головне управління розвідки МО України.

«У Чорному морі ліквідовано російський Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Історичного удару завдали воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura», – йдеться в повідомленні ГУР МО України.

Новоросійськ, як і Севастополь, перестав бути безпечним місцем базування Чорноморського флоту Росії.