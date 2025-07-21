За даними мера Києва Віталія Кличка , станом на 05:59 у столиці зафіксували такі наслідки атаки Росії цієї ночі:

«На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки», – написав він у телеграмі.

Для нападу агресор використав дрони і ракети, серед них гіперзвукова ракета «Кинджал» – спостерігачі повідомляли про її запуск на Івано-Франківськ. Даних від ПС ЗСУ щодо атаки наразі немає.

Росія понад атакувала Україну у ніч проти 21 липня. Зважаючи на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, головною ціллю повітряного нападу був Київ, напад на столицю тривав понад вісім годин. За попередніми даними місцевої влади, у столиці одна людина загинула, двоє постраждали. Також під ударами були Харків та Івано-Франківськ.

Інформацію про загиблого також підтверджує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Відомство додає, що в Шевченківському районі внаслідок влучання уламків безпілотника загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу вже локалізували.

На станції метро «Лук’янівська» був пошкоджений вхід, повідомляв Кличко. Він заявляв, що пожежі на станції немає, там посилили режим провітрювання. Відео в соцмережах свідчили про задимлення станції.

«Станція метро «Лукʼянівська» зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки», – додав мер.

Івано-Франківськ

Комбінованого удару з застосуванням ракет і «шахедів» зазнав Івано-Франківськ, повідомив мер міста Руслан Марцинків.

«Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані», – повідомив Марцинків.

Мер додав, що уточнюються дані ще стосовно двох сіл громади.

«На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення», – наголосив Марцинків.

Моніторингові канади повідомляли про запуск Росією на Івано-Франківськ гіперзвукової ракети «Кинджал». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Харків

Цієї ночі Росія завдала 12 ударів по Харкову, повідомив у телегармі мер міста Ігор Терехов. За даними станом на 2:49, вибиті вікна в одному з житлових комплексів, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти; зафіксована пожежа на цивільному підприємстві. Інформації про постраждалих на цей час не було.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.