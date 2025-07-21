Росія понад атакувала Україну у ніч проти 21 липня. Зважаючи на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, головною ціллю повітряного нападу був Київ, напад на столицю тривав понад вісім годин. За попередніми даними місцевої влади, у столиці одна людина загинула, двоє постраждали. Також під ударами були Харків та Івано-Франківськ.
Для нападу агресор використав дрони і ракети, серед них гіперзвукова ракета «Кинджал» – спостерігачі повідомляли про її запуск на Івано-Франківськ. Даних від ПС ЗСУ щодо атаки наразі немає.
Київ
Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про одного загиблого.
«На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки», – написав він у телеграмі.
За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 05:59 у столиці зафіксували такі наслідки атаки Росії цієї ночі:
- Дарницький район: медики госпіталізували одного постраждалого. Пожежа ще в одній нежитловій будівлі.
- Оболонський район: пожежа в котеджному комплексі. Він незаселений, постраждалих немає.
- Шевченківський район: сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці.
- Солом’янський район: падіння уламків – без постраждалих. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень.
Інформацію про загиблого також підтверджує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Відомство додає, що в Шевченківському районі внаслідок влучання уламків безпілотника загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу вже локалізували.
На станції метро «Лук’янівська» був пошкоджений вхід, повідомляв Кличко. Він заявляв, що пожежі на станції немає, там посилили режим провітрювання. Відео в соцмережах свідчили про задимлення станції.
«Станція метро «Лукʼянівська» зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки», – додав мер.
Івано-Франківськ
Комбінованого удару з застосуванням ракет і «шахедів» зазнав Івано-Франківськ, повідомив мер міста Руслан Марцинків.
«Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані», – повідомив Марцинків.
Мер додав, що уточнюються дані ще стосовно двох сіл громади.
«На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення», – наголосив Марцинків.
Моніторингові канади повідомляли про запуск Росією на Івано-Франківськ гіперзвукової ракети «Кинджал». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Харків
Цієї ночі Росія завдала 12 ударів по Харкову, повідомив у телегармі мер міста Ігор Терехов. За даними станом на 2:49, вибиті вікна в одному з житлових комплексів, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти; зафіксована пожежа на цивільному підприємстві. Інформації про постраждалих на цей час не було.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Повномасштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
Загалом, за час повномастабної війни від 24 лютого 2022 року по кінець червня 2024 року ООН верифікувала дані про щонайменше 33 878 постраждалих цивільних, серед них 11 284 загиблих.
Реальна кількість втрат, зазначають експерти, набагато більша. Тільки під час блокади і бомбардування Маріуполя, як заявляє українська влада, могла загинути понад 20 тисяч людей.
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