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Знову обстріл, знову «Лук'янівка»: ще більше руйнувань в центрі Києва, вчергове атакованому армією РФ (фоторепортаж)

Армія РФ в ніч проти 21 липня здійснила масовану комбіновану атаку України. Під ударом опинилося кілька українських міст: зокрема, для Івано-Франківська цей обстріл став найбільш масштабним за весь час великої війни, заявив мер міста Руслан Марцінків. Проте повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів свідчать, що головною ціллю повітряної атаки все ж був Київ.

Під основним ударом опинився Шевченківський район столиці, околиці станції метро «Лук'янівська». Вчергове постраждала будівля станції, під нею в цей час переховувалися люди. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: квартира на першому поверсі зруйнована повністю.

Ці та інші наслідки нової повітряної атаки Росії на Київ дивіться у репортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.

Люди залишають станцію метро «Лук'янівська», в якій переховувалися під час повітряної атаки РФ на Київ. Будівля метро пошкоджена цим та іншими російськими обстрілами
1 Люди залишають станцію метро «Лук'янівська», в якій переховувалися під час повітряної атаки РФ на Київ. Будівля метро пошкоджена цим та іншими російськими обстрілами
Уламки російського БпЛА типу Shahed біля таблички з зупинки громадського транспорту.Президент Володимир Зеленський повідомив, що окрім Києва, атака спричинила пошкодження також в області, і ще на Харківщині, Івано-Франківщині. Крім того, ударні дрони збивали на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині
2 Уламки російського БпЛА типу Shahed біля таблички з зупинки громадського транспорту.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окрім Києва, атака спричинила пошкодження також в області, і ще на Харківщині, Івано-Франківщині. Крім того, ударні дрони збивали на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині
Зупинка наземного громадського транспорту біля станції метро згоріла вщент.За словами Зеленського, цієї ночі армія противника запустила понад 420 дронів та більше ніж 20 ракет, у тому числі балістичних
3 Зупинка наземного громадського транспорту біля станції метро згоріла вщент.

За словами Зеленського, цієї ночі армія противника запустила понад 420 дронів та більше ніж 20 ракет, у тому числі балістичних
Перехожі роздивляються уламки російського дрона, який атакував Київ
4 Перехожі роздивляються уламки російського дрона, який атакував Київ
Внаслідок обстрілу був пошкоджений багатоквартирний будинок. Квартира на першому поверсі вигоріла повністю, помешкання на кількох поверхах вище зазнали руйнувань різних ступенів
5 Внаслідок обстрілу був пошкоджений багатоквартирний будинок. Квартира на першому поверсі вигоріла повністю, помешкання на кількох поверхах вище зазнали руйнувань різних ступенів
Рятувальник всередині багатоповерхівки, що постраждала внаслідок обстрілу
6 Рятувальник всередині багатоповерхівки, що постраждала внаслідок обстрілу
Такий вигляд зсередини має пошкоджена дроновою атакою квартира
7 Такий вигляд зсередини має пошкоджена дроновою атакою квартира
Стіна на фасаді будинку відсутня повністю, житло всіяне уламками скла та меблів
8 Стіна на фасаді будинку відсутня повністю, житло всіяне уламками скла та меблів
Житель цього будинку Вадим прибирає свою пошкоджену ударом квартиру
9 Житель цього будинку Вадим прибирає свою пошкоджену ударом квартиру
Рятувальники, які займалися ліквідацією пожежі, відпочивають у дворі
10 Рятувальники, які займалися ліквідацією пожежі, відпочивають у дворі
Біля будинку зрозташований дитячий майданчик, який також був пошкоджений
11 Біля будинку зрозташований дитячий майданчик, який також був пошкоджений
Поліцейський на території багатоповерхівки, яка зазнала удару
12 Поліцейський на території багатоповерхівки, яка зазнала удару
Рятувальні роботи тривають.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
13 Рятувальні роботи тривають.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
Попередня масована комбінована атака, яку Росія здійснила в ніч проти 10 липня сотнями дронів та балістичними ракетами, також зачепила цей район – дивіться її наслідки в репортажі
14 Попередня масована комбінована атака, яку Росія здійснила в ніч проти 10 липня сотнями дронів та балістичними ракетами, також зачепила цей район – дивіться її наслідки в репортажі
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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