Армія РФ в ніч проти 21 липня здійснила масовану комбіновану атаку України. Під ударом опинилося кілька українських міст: зокрема, для Івано-Франківська цей обстріл став найбільш масштабним за весь час великої війни, заявив мер міста Руслан Марцінків. Проте повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів свідчать, що головною ціллю повітряної атаки все ж був Київ.

Під основним ударом опинився Шевченківський район столиці, околиці станції метро «Лук'янівська». Вчергове постраждала будівля станції, під нею в цей час переховувалися люди. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок: квартира на першому поверсі зруйнована повністю.

Ці та інші наслідки нової повітряної атаки Росії на Київ дивіться у репортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.