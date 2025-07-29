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КМДА: «сторонній предмет перевірили», «Либідську» знову відкрили для пасажирів

Оновлено
Київський метрополітен за умов війни має важливу функцію, його підземні станції служать як укриття під час повітряних ударів РФ по українській столиці (фото ілюстративне)
Київський метрополітен за умов війни має важливу функцію, його підземні станції служать як укриття під час повітряних ударів РФ по українській столиці (фото ілюстративне)

У Києві на станції метро «Либідська» перевірили «сторонній предмет» і з’ясували, що він загрози не становить, повідомила 29 липня Київська міськдержадміністрація.

«Станція метро «Либідська» працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі», – вказали в КМДА.

Раніше в столичній владі заявляли, що на «Либідській» виявили підозрілий предмет, із міркувань безпеки станція була тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів.

«Поїзди слідують без зупинки повз станцію «Либідська». На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково», – ішлося в повідомленні.

Київський метрополітен за умов війни має важливу функцію, його підземні станції служать як укриття під час повітряних ударів РФ по українській столиці.


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