КМДА: «сторонній предмет перевірили», «Либідську» знову відкрили для пасажирів

У Києві на станції метро «Либідська» перевірили «сторонній предмет» і з’ясували, що він загрози не становить, повідомила 29 липня Київська міськдержадміністрація.

«Станція метро «Либідська» працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі», – вказали в КМДА.

Раніше в столичній владі заявляли, що на «Либідській» виявили підозрілий предмет, із міркувань безпеки станція була тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів.

«Поїзди слідують без зупинки повз станцію «Либідська». На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково», – ішлося в повідомленні.

Київський метрополітен за умов війни має важливу функцію, його підземні станції служать як укриття під час повітряних ударів РФ по українській столиці.



