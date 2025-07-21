ДСНС: через російський обстріл Івано-Франківщини поранені 4 людей, в тому числі дитина

Російська атака вночі проти 21 липня спричинила пожежу господарчої будівлі в Городенській територіальній громаді Івано-Франківської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них – одна дитина», – йдеться в повідомленні.

На місці удару працювали рятувальники та сапери служби. Відомство також повідомляє про ліквідацію пожежі в Івано-Франківську – там горіли гаражі та автомобілі на відкритій стоянці на площі 220 квадратних метрів і виробничо-складські приміщення на площі 300 квадратних метрів.





Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків раніше повідомляє про пошкодження інфраструктури в трьох селах громади.

«Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення», – додав він.

Росія понад атакувала Україну у ніч проти 21 липня. Зважаючи на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, головною ціллю повітряного нападу був Київ. За попередніми даними місцевої влади, у столиці одна людина загинула, двоє постраждали. Також під ударами були Харків та Івано-Франківськ.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







