Поліція: армія РФ атакувала дроном центр Сум, двоє поранених, серед них – дитина

Російські військові 20 липня атакували дронами центр міста Суми і територію громади, йдеться у повідомленні Національної поліції України.

«Сьогодні вдень армія РФ завдала удару безпілотником по скверу в центральній частині Сум, поблизу навчального закладу. Поранено двох місцевих жителів, серед них – дитина 7 років. Люди отримали тілесні ушкодження та стресову реакцію», – кажуть правоохоронці.

Крім того, за даними Нацполіції, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.

Згодом голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що сили РФ вдруге атакували Сумську громаду дроном.



«Близько 15:00 ще один ворожий БПЛА атакував Сумську громаду. Під час його збиття в Ковпаківському районі міста була поранена 43-річна жінка», – зазначив Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



