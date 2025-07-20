Сили РФ вдарили авіабомбами по Куп’янську і району: є руйнування та постраждалі – прокуратура

Вдень 20 липня сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Куп’янську та району, йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

«Слідством встановлено, що 20 липня близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію», – кажуть у відомстві.

За даними прокуратури, окрім Куп’янська сили РФ здійснили серію авіаційних атак по населеному пункту Старовірівка Купʼянського району – на село скинули щонайменше три керовані авіабомби (ФАБ-250 з УМПК).

«Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок», – зазначили у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.