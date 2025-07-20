На фронті відбулося понад півтори сотні боїв за добу – Генштаб ЗСУ

На фронті впродовж доби 19 липня відбулося 154 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних і 64 авіаційних удари, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та одну артилерійську систему російських загарбників», – ідеться в повідомленні.

Близько третини боїв відбулося на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська», – йдеться в ранковому зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.