Генштаб ЗСУ: від початку доби російські війська атакували 36 разів на Покровському напрямку

Російські війська продовжували атакувати на кількох напрямках протягом дня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 липня. Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Зокрема, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень з російськими загарбниками, п’ять із них тривають на момент зведення. Ще шість атак мали місце на Південно–Слобожанському напрямку.

Російська армія здійснила чотири наступальні дії на Куп’янському напрямку. На Лиманському Сили оборони відбили 13 штурмів армії РФ, три боєзіткнення тривають.

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Командування також повідомляє про боєзіткнення на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. Наші захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони також відбили 10 атак на Новопавлівському напрямку, чотири сутички тривають.

Штаб також повідомляє про одну безуспішну російську атаку на Гуляйпільському напрямку і одне боєзіткнення – на Оріхівському. На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень.





Російська армія знову просунулася вперед на півдні Донбасу на Новопавлівському напрямку, повідомив проєкт DeepState вранці 18 липня. Аналітики відзначили успіхи агресора біля сіл Зелений Гай і Воскресенка у напрямку Дніпропетровської області.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.







