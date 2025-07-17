«За добу могли вистріляти 100 снарядів» – офіцерка Анастасія керує батареєю М109 поблизу Покровська

Одну з батарей американської САУ М109 у 32-й окремій механізованій бригаді ЗСУ очолює офіцерка Анастасія. Артилеристи разом з бригадою воювали вже на кількох напрямках і різними гарматами. Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії побували на позиціях артилеристів поблизу Покровська – вони на цьому напрямку стабілізовували лінію фронту ще взимку і досі залишаються тут.



Вузька стежка, прихована щільним листям дерев, вигинами веде до невеликого укриття українських артилеристів. Її бійці витоптали буквально за кілька тижнів – тепер доводиться часто переїжджати з місця на місце – то лінія фронту підсувається ближче, то російські безпілотники позицію виявлять.

До одного зі своїх розрахунків в районі Покровська нас привела Анастасія – командирка батареї, тобто під її командуванням кілька гармат із розрахунками. Каже, остаточно вирішила, що буде саме артилеристкою, тоді, коли всі довкола казали, що цього не станеться.

«Мій випуск – це був перший випуск, де було 5 жінок, які навчалися саме на наземну артилерію, і з цих п’яти – я одна, хто зайняла дійсно посаду за фахом. Формувала і збирала по декілька людей [в розрахунки], я кожного з них знаю вже немало часу, тому, в принципі, непогано [працюємо]», – розповідає офіцерка 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зі ствола лише однієї американської артустановки М109 за кілька місяців поблизу Покровська вилетіли вже тисячі снарядів. Їх артилеристи отримали взимку – тоді в цьому районі було найважче. Тому опановували нову техніку одразу в бойових умовах – стріляли і день, і ніч, каже Олександр, боєць 32-ої ОМБр.

«У мене є зошит на 36 листків – пишу на кожній сторінці. Я ж веду облік снарядів. І у мене приблизно вже більша половина зошита списана. Ну це дуже багато. Та це тільки мій розрахунок – ми ж міняємося. У нас же теж дають трошки відпочити», – розповідає боєць.

«Постійно працювали і цифри були дуже великі. Одна одиниця могла за добу вистріляти близько 100 снарядів – тому що і було БК (боєкомплект – ред.), і було куди стріляти. А зараз поки трішки зменшилась інтенсивність. Це зразок озброєння, в якого не такий великий ресурс ствола – тобто тут близько 4 тисяч і все, після цього заміна ствола».

Роман – наймолодший у розрахунку і новачок тут – трохи більше пів року, як став артилеристом. Хоча на війні – з 2022-го. Тоді був десантником-штурмовиком у 25-й повітряно-десантній бригаді. У нього на шиї – шрам від уламка мінометної міни. Каже, пощастило, що вижив.

«Бушлат прорвало, бронік прорвало і «касатєльним» вирвало все. [Уламок] затримав бронік трошки. То воно, скажімо так, і пощастило. Після поранення перевели в Умань – командиром МВГ був (мобільної вогневої групи ред.) – «Шахеди» збивали на пікапах. А потім треба були сюди люди – перевівся. Та й тут навчили вже».

Крім перетягування боєприпасів, тепер доводиться ще й багато копати, розповідає боєць – щоб бути готовими змінити позицію у будь-який момент.

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«Цей місяць – чотири позиції. І це ж не просто так, а і капонір, і бліндаж, і погреби [для снарядів], все понакривати, замаскувати», – пояснює Роман.

«Маскуємо все, робимо підготовку. Важкувато трохи. Тож коли ти на відпочинку – воно тільки називається відпочинком. Це ти просто не на ВП (вогневій позиції, – ред.). До ночі, буває, перекриваємо бліндажі або ще щось», – додає Олександр.

У цю роботу артилеристи вкладаються, бо вже досвідчені. Їхня М109 щільно прикрита сітками з усіх боків, а на всю свою висоту – понад 3 метри – вкопана у капонір. Установку атакував і «Ланцет» – російський далекобійний ударний БПЛА, і FPV-дрони.

«Така штука, яка намагається підкрастись з усіх сторін, тому були такі трішки летальні випадки, але, слава Богу, що все поки нормалізувалося – ми для себе зробили якісь висновки в плані покращення інженерного обладнання позиції, зрозуміли якісь нюанси і намагаємося зробити все, щоб цю техніку зберегти. І людей, звичайно, в першу чергу», – розповідає Анастасія.

Загалом за час служби артилеристи змінили вже кілька артсистем: спочатку стріляли з гармати Д-44 – її виробляли ще в часи Другої світової війни.

«Малишка в нас така була – 85-й калібр», – відгукується про неї командир розрахунку М109 32-ї ОМБр Володимир.

Потім опанували радянську Д-20 калібром 152 мм. Навіть пам’ятають рік її виробництва – 1948-й.

«Слава Богу – хай воно і стареньке було, але працювало нормально», – каже командир.

Володимир думає не тільки про свої завдання командира. Думки постійно і з його сином: він на іншому складному напрямку – в районі Торецька, в бригаді тероборони.

«Буває, до мене в гості приїжджав. Може, от, вийду з ВП – до нього з’їжджу. Він у мене старший лейтенант в «Поліських вовках». Мені – простіше за нього чуть-чуть. Складніше переживати. Я не боюсь нічого в житті. Страшного немає, як кажуть. А за дітей – завжди хочеться, щоб вони були поруч. Ну, це життя і, бачите, як воно робить. Не завжди виходить так, як нам хочеться».

Перед бойовими завданнями в районі Покровська артилеристи воювали в районі Куп'янська – це північ Харківської області. Там ситуація за останні місяці сильно змінилася у гіршу сторону. Навіть перемістившись на новий напрямок, бійці продовжують спостерігати за боями там.

«Звісно, прикро. Коли ти стоїш, сім місяців захищаєш, працюєш на 100%, йдеш звідти і щось витісняють [українські війська]. Не знаю, в чому справа. Можливо, інтенсивність якась більша стала. Може ще щось. Звісно прикро. Все прикро. Будь-який метр – це прикро. Бо це твоя земля. Це Україна наша», – ділиться Олександр.

«Війна – це розруха тільки. Все хороше –у нас там, в мирному житті. А тут… Нічого доброго в цій війні немає. Одна розруха – люди залишаються без нічого. Хочеться миру, спокою. І щоб все відбудували. Щоб наша молодь повернулась. Щоб не втікали з України, як звично. А щоб верталися. Щоб перспектива в нас була. В нас же дуже багата країна. Ресурси, все є в нас», – підсумовує Володимир.