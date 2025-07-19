Стрілянина, блекаути та дрони біля ЗАЕС: Росія «підвищує градус напруженості»?

«Велика кількість пострілів, які неодноразово лунали протягом приблизно години».

«Знайшли велику кількість гільз. Цікаво, хто ж контролює цю станцію? Хто ж міг стріляти на цій станції?»

«Жодної загрози атомному об'єкту станом на зараз немає. Україна не обстрілює цей об'єкт».

Експерти міжнародного агентства з атомної енергії в ніч на 13 липня почули сотні пострілів поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це МАГАТЕ повідомило у звіті. Тим часом окупаційна влада Енергодару, міста-супутника ЗАЕС, повідомила про атаку дронів на будівлю міської ради.

Що зараз відбувається на найбільшій атомній станції Європи?

Чому АЕС періодично опиняється під загрозою аварій?

Та чи відмовилася Росія від планів приєднати захоплене підприємство до своєї енергомережі?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Велика кількість пострілів, які неодноразово лунали протягом приблизно години з 22:00 за місцевим часом». Так зі слів власних спостерігачів Міжнародне агентство з атомної енергії описує події на Запорізькій атомній електростанції в ніч на 13 липня. І додає: вранці між п’ятим і шостим енергоблоками експерти побачили багато гільз. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі назвав військову активність на станції або поблизу неї явно неприйнятною. Проте не вказав, хто саме стріляв на території ЗАЕС посеред ночі.

Військовий аналітик Іван Ступак нагадує, що станцію контролює Росія.

«Знайшли велику кількість гільз. Цікаво, хто ж контролює цю станцію? Хто ж міг стріляти на цій станції? Звісно, що це російські військові. Вони там перебували. А куди вони стріляли? Ну, логічно. Могли вони стріляти в українські дрони? Могли. А могли вони просто стріляти в повітря? От, суто з розважальною метою, бо там були п’яні. Або з метою, не знаю, розказати, що Україна провокувала, ми тут щось збивали, просто інспірувати? Звісно, могли.

Він наголосив, що жодної загрози атомному об’єкту станом на зараз немає.

Україна не обстрілює цей об'єкт. Україна не атакує

«Україна не обстрілює цей об'єкт. Україна не атакує. Так, звісно, є спроби спостерігати, є спроби з'ясувати, як відбувається охорона цього об'єкта, де слабкі місця, де сильні місця. Звісно, є бажання, я не кажу про спроби, є бажання зробити якісь диверсійні акції стосовно того гарнізону, який розташований, але Україна точно не буде ставити під загрозу цей об'єкт, його функціонування, бо він так само впливає на нас», – сказав він.

«Широке поле для інтерпретацій»

У звіті Рафаель Ґроссі також вказує на посилення ударів дронів, що впливає на атомні електростанції. Гендиректор МАГАТЕ додає: будь-яка атака на ядерний об’єкт ставить під загрозу його безпеку.

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар вважає, що звіт міжнародного агентства дає «широке поле для інтерпретацій».

Прецедент стрілянини використовуються для того, щоби підвищити градус напруженості

«Переведена стрілка на те, що, мовляв, українці атакують Запорізьку АЕС дронами, відповідно російські так звані оборонці захищаються і так далі. Відповідно була реакція з боку МАГАТЕ про неприпустимість такого роду військової активності. Тут теж немає нічого нового.

Зрозуміло, що калібр стрілецької зброї чи тих дронів, які здійснюють розвідку в районі розташування сил противника поблизу Запорізької АЕС, міста Енергодар, вони не здатні завдати якоїсь шкоди енергоблокам атомної електростанції. Але, звісно, сам по собі і прецедент стрілянини використовується РФ для того, щоби підвищити градус напруженості й, так би мовити, виправдати свої дії, спрямовані, як вони вважають, на захист небезпечного об'єкта», – зазначив експерт.

«Вони дуже бояться»

За день до епізоду зі стріляниною експерти МАГАТЕ відвідали будівлю міської ради в окупованому Енергодарі. Представники організації побачили пошкоджений дах. А співробітники окупаційної адміністрації пояснили, що це наслідки удару безпілотника. У звіті немає інформації, чи перевірила МАГАТЕ заяви окупантів. Проте гендиректор агентства зазначив, що атаки дронів стають дедалі частішими під час війни.

Насправді, зазначає міський голова Енергодару Дмитро Орлов, окупанти зараз практично не використовують будівлю міськради.

Там дуже рідко перебувають окупанти, і вони дуже бояться за своє життя

«Там просто кабінети й там можуть працювати в денний час працівники. Всі вікна адмінбудівлі закладені мішками з піском. Колаборанти, окупанти розуміють, що небезпечно їм перебувати у цих приміщеннях. Вони там з’являються дуже рідко, тому приміщення міськради не є таким стратегічним об’єктом для того, щоб наші спецслужби когось там могли уразити.

Тому немає сенсу взагалі щось там запускати українським військовим. Дійсно, там дуже рідко перебувають окупанти, і вони дуже бояться за своє життя. З'являються на пів години, свої сесії (окупаційної міськради) провели та швиденько тікають, бо просто бояться», – розповів міський голова.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

14 липня призначене російськими окупантами керівництво Запорізької атомної електростанції заявило про атаку дронів ЗСУ на навчально-тренувальний центр. Співробітники станції не постраждали. Українська влада інцидент не коментувала. Військовий аналітик Іван Ступак наполягає, що Росія продовжує використовувати ЗАЕС як прикриття для своїх військових.

«Жодні цифри не будуть релевантними, бо це ж військові. Зараз вони тут, ввечері їх можуть забрати або, навпаки, привезти додатковий ресурс, розмістити на Запорізький АЕС. Бо це виглядає як Safe Haven (тиха гавань – ред.) для РФ. Вони чітко знають, що Україна не буде запускати FPV-дрони у тих російських вояків, які там перебувають, тому вони почуваються у безпеці. Плюс є спеціалісти МАГАТЕ, які повинні все фіксувати й, раптом що, можна звинуватити Україну. Тому, я припускаю, що окупанти використовують цю будівлю як такий хаб, щоб приїхати, перепочити», – припустив він.

Тотальні блекаути

Українська влада регулярно заявляє, що російські військові обстрілюють високовольтну лінію, яка живить ЗАЕС. Про один з таких епізодів «Енергоатом» повідомив 4 липня. Як пояснили в компанії, через обстріл лінія вимкнулася, але енергетики не могли вчасно розпочати ремонт. Тож АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

«Ситуація останній, мабуть, вже рік змінюється не дуже активно. Єдине, що – окупанти обстрілюють нашу лінію електропередач – вже дев’ятий раз, це події останнього місяця. Вже вдев’яте виникло повне знеструмлення ЗАЕС. У зв'язку з цим ми перейшли на роботу резервних дизель-генераторів. Це тривало кілька годин, але завдяки роботі енергетиків все було поновлено і ядерна та радіаційна безпека, якщо можна так сказати, з контрольованої українськими енергетиками сторони, була забезпечена», – розповів міський голова Орлов.

За його словами, Енергодар потерпає від періодичних відключень електрики. А це спричиняє перебої з водою. У місті лишається п’ята частина від кількості жителів, що мешкали до повномасштабного вторгнення. Окупанти, за словами Орлова, стикаються з кадровим дефіцитом. У тому числі в пошуку працівників для ЗАЕС.

«20% тільки перепідписали контракти з фейковою компанією від «Росатому», і тому певний дефіцит кадрів є. Були спроби завезення людей в режимах відряджень з інших атомних станцій РФ. Але люди здебільшого не хочуть їхати, і обладнання геть різне, тому ефекту заміщення такого, як вони чекали, мабуть, його немає.

Що стосується інших комунальних сфер або будівельних, то є певні секторальні переміщення, але це теж не має масового характеру», – додав він.

Міжнародні плани РФ щодо ЗАЕС

Наприкінці червня призначений Росією керувати захопленою частиною Запорізької області» Євген Балицький визнав, що під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми можна буде тільки після завершення бойових дій.

Але, нагадує експерт з енергетики Михайло Гончар, російська влада не відмовилася від цих планів. А також загарбники будуть домагатися змін у міжнародному статусі станції.

В рамках МАГАТЕ не може бути визнаний інший статус Запорізької АЕС

«Зараз російська сторона зайняла до певної міри вичікувальну позицію, оскільки з початку наступного року закінчується термін дії ліцензії для енергоблоків з боку українського «Енергоатому». Відповідно, робиться намагання здійснити переліцензування тим, щоб потім з нового року принаймні два енергоблоки були визнані такими, що відповідають технічним вимогам з російського боку і мають отримати ліцензію – мовляв, зелене світло для того, щоб робити практичні роботи з перезапуску. Ось таке в них на думці зробити. Тому мова ведеться про те, що необхідно усіляко протидіяти подібним намірам, і в рамках МАГАТЕ не може бути визнаний інший статус Запорізької АЕС, окрім як статус українського суб'єкта та оператором є «Енергоатом», – наголосив він.

Гончар додає, ЗСУ можуть і надалі протидіяти спробам Росії приєднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї мережі.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Удари Росії по Україні знову поставили під загрозу ядерну безпеку на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), йдеться у заяві генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша , опублікованій його речником 5 липня. Він висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення. Генсекретар повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до «негайного та безумовного» припинення вогню.

, опублікованій його речником 5 липня. Він висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення. Генсекретар повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до «негайного та безумовного» припинення вогню. Раніше, 4 липня, російський удар спричинив блекаут на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції, повідомив на той час міністр енергетики Герман Галущенко.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)





