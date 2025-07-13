МАГАТЕ зафіксувало «велику кількість пострілів» в районі Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, розміщені на окупованій Запорізькій атомній енергостації, чули «сотні пострілів» зі стрілецької зброї минулої ночі – про це йдеться в звіті МАГАТЕ від 13 липня.

Організація назвала звуки стрілянини ознакою військових дій, які потенційно загрожують ядерній безпеці.

«Велика кількість пострілів, які неодноразово лунали протягом приблизно години з 22:00 за місцевим часом, була незвичною, повідомили члени команди. Проводячи огляд місця сьогодні вранці, вони побачили численні гільзи малого калібру, розкидані по землі біля 5-го і 6-го реакторних блоків. Не було виявлено жодних ознак розбитих вікон чи інших фізичних пошкоджень», – передає МАГАТЕ.

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Команда агентства шукає додаткову інформацію, зазначає пресслужба.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі назвав військову діяльність на станції або поблизу неї «явно неприйнятною».

«Ми спостерігаємо явну ескалацію ударів дронів під час цієї війни, що також впливає на атомні електростанції України та потенційно наражає їх на ще більшу небезпеку. Як я неодноразово заявляв, будь-яка військова атака на ядерний об’єкт – з дронами чи без них – ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинена», – йдеться в заяві Ґроссі.





Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.







