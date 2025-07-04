«Енергоатом»: фахівці відновили лінію живлення ЗАЕС

Українські фахівці відновили лінію живлення тимчасово окупованої Росією Запорізької атомній електростанції, повідомляє компанія «Енергоатом».

«Завдяки героїчним зусиллям українських фахівців, о 21:11 повітряну лінію знову підʼєднано до ЗАЕС. Станція знову отримує електроенергію з енергомережі України», – йдеться у повідомленні.

Водночас «Енергоатом» зазначає, що ситуація на тимчасово окупованій станції залишається складною, ЗАЕС залишається лише на одному джерелі живлення.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі також повідомив, що електропостачання на ЗАЕС відновлено після 3,5-годинного перебою, але ядерна безпека в Україні залишається вкрай ненадійною.

Ввечері 4 липня у Міненерго повідомили, що російський удар спричинив блекаут на Запорізькій АЕС. За даними відомства, з початку повномасштабного вторгнення на ЗАЕС уже 8 разів був повний блекаут, неодноразово станція опинялася на межі блекауту.

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Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



