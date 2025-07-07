Гард-Південноукраїнськ: козацьке минуле міста в тіні АЕС

Південноукраїнськ – місто, назва якого може звучати як бюрократична калька, але земля під ним має значно глибше, справжнє ім’я – Гард.

Тут, де Південний Буг долає пороги, життя вирувало ще з часів трипільців, усатівців і сабатинівців. Про це свідчать численні кургани, скіфські поховання і стели кочовиків.

Ці землі знали і литовські фортеці, і козацькі паланки, зокрема легендарну Буго-Гардівську, що стала серцем Нової Січі.

За імперії сюди прийшла солдатчина, а радянська доба принесла атомну енергетику, яка стерла з мапи чимало минулого – навіть слово «Гард» у топоніміці.

Однак, повномасштабна війна Росії проти України загострила питання не лише про безпеку, а й про ідентичність.

Чому на карті з’явився Південноукраїнськ, а не Гард?

Чи можливо повернути місту історичну назву?

Як змінилося уявлення про регіон у свідомості людей після початку повномасштабного вторгнення?

Усе це – в програмі «Деокупована історія», обговорює ведучий Олексій Мустафін та В'ячеслав Омельченко, історик, викладач приватної школи «Орбіта», засновник ютуб-каналу OM History та учасник руху за повернення історичної назви Гард.

«Деокупована історія» – програма проєкту «Новини Приазов’я», у якій ведучий Олексій Мустафін разом із місцевими істориками та краєзнавцями спростовує російські міфи про минуле півдня України, розкриваючи справжню історію населених пунктів регіону.