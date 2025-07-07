Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Культура

Гард-Південноукраїнськ: козацьке минуле міста в тіні АЕС

Південноукраїнська АЕС розташована біля міста Південноукраїнськ Миколаївської області, яке колись називалося Гард.
Південноукраїнська АЕС розташована біля міста Південноукраїнськ Миколаївської області, яке колись називалося Гард.

Південноукраїнськ – місто, назва якого може звучати як бюрократична калька, але земля під ним має значно глибше, справжнє ім’я – Гард.

Тут, де Південний Буг долає пороги, життя вирувало ще з часів трипільців, усатівців і сабатинівців. Про це свідчать численні кургани, скіфські поховання і стели кочовиків.

Ці землі знали і литовські фортеці, і козацькі паланки, зокрема легендарну Буго-Гардівську, що стала серцем Нової Січі.

За імперії сюди прийшла солдатчина, а радянська доба принесла атомну енергетику, яка стерла з мапи чимало минулого – навіть слово «Гард» у топоніміці.

Однак, повномасштабна війна Росії проти України загострила питання не лише про безпеку, а й про ідентичність.

  • Чому на карті з’явився Південноукраїнськ, а не Гард?
  • Чи можливо повернути місту історичну назву?
  • Як змінилося уявлення про регіон у свідомості людей після початку повномасштабного вторгнення?
Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович біля воронки від вибуху російської ракети на території ПАЕС, що неподалік міста Південноукраїнськ Миколаївської області. 20 вересня 2022 року
Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович біля воронки від вибуху російської ракети на території ПАЕС, що неподалік міста Південноукраїнськ Миколаївської області. 20 вересня 2022 року

Усе це – в програмі «Деокупована історія», обговорює ведучий Олексій Мустафін та В'ячеслав Омельченко, історик, викладач приватної школи «Орбіта», засновник ютуб-каналу OM History та учасник руху за повернення історичної назви Гард.

«Деокупована історія» – програма проєкту «Новини Приазов’я», у якій ведучий Олексій Мустафін разом із місцевими істориками та краєзнавцями спростовує російські міфи про минуле півдня України, розкриваючи справжню історію населених пунктів регіону.

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG