Голова МВА: російська армія знову атакувала Костянтинівку, загинув цивільний

Російські війська атакували Костянтинівку, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов увечері 19 липня.

За його даними, внаслідок удару FPV-дрона загинув цивільний.

«Один із мешканців отримав важкі поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Ще одну цивільну особу було поранено – наразі вона отримує необхідну медичну допомогу», – заявив Горбунов.

Також, додав він, атака пошкодила фасад одного з приватних будинків.

«Варто зазначити, що використання FPV-дронів проти мирного населення є черговим доказом військових злочинів росії на території України. Ударні дрони, які зазвичай застосовуються у бойових умовах, дедалі частіше стають інструментом терору проти звичайних громадян», – додав голова міста.





Він закликав жителів небезпечних районів Донеччини евакуюватися.

Перед тим Горбунов повідомляв про російську атаку на Костянтинівку, внаслідок якої одна людина зазнала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



