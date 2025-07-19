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Новини | Суспільство

Голова МВА: російська армія знову атакувала Костянтинівку, загинув цивільний

Перед тим Горбунов повідомляв про російську атаку на Костянтинівку, внаслідок якої одна людина зазнала поранення (ілюстраійне фото)
Перед тим Горбунов повідомляв про російську атаку на Костянтинівку, внаслідок якої одна людина зазнала поранення (ілюстраійне фото)

Російські війська атакували Костянтинівку, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов увечері 19 липня.

За його даними, внаслідок удару FPV-дрона загинув цивільний.

«Один із мешканців отримав важкі поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Ще одну цивільну особу було поранено – наразі вона отримує необхідну медичну допомогу», – заявив Горбунов.

Також, додав він, атака пошкодила фасад одного з приватних будинків.

«Варто зазначити, що використання FPV-дронів проти мирного населення є черговим доказом військових злочинів росії на території України. Ударні дрони, які зазвичай застосовуються у бойових умовах, дедалі частіше стають інструментом терору проти звичайних громадян», – додав голова міста.


Він закликав жителів небезпечних районів Донеччини евакуюватися.

Перед тим Горбунов повідомляв про російську атаку на Костянтинівку, внаслідок якої одна людина зазнала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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