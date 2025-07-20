Повітряні сили: ціллю атаки російських дронів були Запоріжжя та прифронтові території

У ніч на 20 липня російські військові атакували Україну 57 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Крім того, сім БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – ідеться в повідомленні.

За цими даними, зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих на шести локаціях.

У Повітряних силах попередили, що нова хвиля «Шахедів» прямує з північно-східного напрямку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.