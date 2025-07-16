Україна вночі зазнала атаки ракетою та 400 дронами. Повітряні сили ЗСУ назвали основні напрямки удару РФ

Російські війська вночі атакували Україну ракетою та 400 дронами, основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця, повідомили Повітряні сили ЗСУ.



У ЗСУ зазначають, що у ніч на 16 липня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму (до 255 із них – «Шахеди»).



За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряна оборона збила 198 російських БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни, також 145 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях, додають у Повітряних силах.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



