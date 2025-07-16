ДСНС: кількість постраждалих через російську атаку на Вінниччині зросла

Кількість постраждалих через російську атаку на Вінниччині зросла до восьми людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих у Вінниці.

За даними ДСНС, російського удару зазнали два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі – станом на 8:00 одна пожежа ліквідована, на іншому об’єкті роботи продовжуються.



Також в області пошкоджені чотири житлові будинки, додають рятувальники.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



