ОВА: у Вінниці через російську атаку є влучання, поранені чотири людини

У Вінниці внаслідок масованого російського обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної інфраструктури, поранені чотири людини, повідомила у фейсбуці перший заступник начальника ОВА Наталя Заболотна.



«Є четверо поранених, вони вже у лікарнях отримують допомогу. Також є пошкоджені житлові будинки у громадах Вінниччини», – заявила вона.

Читайте також: Нічна атака Росії: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі – місцева влада

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



