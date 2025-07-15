Нічна атака Росії: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі – місцева влада

Російські «Шахеди» атакували Харків увечері 15 липня, повідомила місцева влада.

За даними голови області Олега Синєгубова, протягом 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів.

«Більшість ударів – по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа», – заявив він.

Мер обласного центру Ігор Терехов повідомив, що кілька дронів збили Сили оборони.

Згодом Синєгубов навів попередні дані, за якими внаслідок атаки на Київський район міста постраждали дві людини. Медики надають їм допомогу.

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Вибухи лунали також у Дніпропетровській області, заявив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зокрема, за його словами, російська армія вдарила по Кривому Рогу:

«Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі».

Лисак зазначив, що також «гучно було» в Дніпровському та Синельниківському районах.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Повітряні сили раніше попереджали про рух російських безпілотників у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

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Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



