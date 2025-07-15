Двоє людей загинули через російські обстріли в Куп’янському районі – прокуратура

Російська армія двічі атакувала Куп’янський район протягом дня, повідомила Харківська обласна прокуратура 15 липня.

Зокрема, близько 16:30 FPV-дрон уразив приватний житловий сектор у селищі Приколотне Купʼянського району:

«Пошкоджено житлові будинки. Загинув 67-річний чоловік. Ще двоє – жінка та чоловік – зазнали гострого шоку».

Крім того, орієнтовно о 19:25 російська армія завдала удару по Куп’янському, загинув 69-річний чоловік.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтю про воєнні злочини, що призвели до загибелі людей.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



