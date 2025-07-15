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Новини | Події

Сили РФ атакували Сумщину трьома авіабомбами – ОВА

Наслідки російських ударів по Сумщині, фото ілюстративне
Наслідки російських ударів по Сумщині, фото ілюстративне

Російські військові близько 13:00 атакував Битицький старостат Сумської громади, повідомила обласна військова адміністрація 15 липня.

«Попередньо, вдарили трьома керованими авіабомбами. Пошкоджені приватні житлові будинки. Триває фіксація пошкоджень та ліквідація наслідків атаки. Люди, на щастя, не постраждали. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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