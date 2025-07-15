Влада: біля Херсона російський дрон атакував цивільний автомобіль, постраждали дві людини

Біля Херсона російські війська атакували з дрона цивільний автомобіль, постраждали дві людини, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждав 75-річний чоловік та 44-річна жінка.Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні, додають в ОВА.

За даними місцевої влади, через російську агресію минулої доби на Херсонщині загинули дві людини, ще 18 – зазнали поранень.

Читайте також: «Військові РФ перетворили мікрорайон у Херсоні на сафарі»: хто на Острові залишається і як виживає?

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



