Миколаївщина вночі зазнала російської атаки «Шахедами» – ОВА

Миколаївщина вночі зазнала російської атаки ударними безпілотниками Shahed 131/136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено два приватні будинки та господарча споруда.

Також Кім повідомив, що у Вознесенському районі внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури – сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Постраждалих немає.

У Запорізькій та Сумській областях повідомили про російські атаки вночі, є постраждалі та пошкодження.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



