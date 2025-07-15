Сили РФ вночі вдарили артилерією по Гуляйполю, поранень зазнало подружжя – Федоров

У Гуляйполі Запорізької області через російський артилерійський удар поранень зазнало подружжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе. Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

За словами Федорова, також від вечора сили РФ атакують Запоріжжя і Запорізький район БпЛА – сталися кілька пожеж, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта, але люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.