Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували Україну майже 270 дронами, є влучання 23 БпЛА у семи локаціях

Українські військові збили 178 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), якими вночі атакувала РФ. Про повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще 66 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними ЗСУ, зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у ніч на 15 липня (із 16.30 14 липня) противник атакував 267 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупованих територій Донеччини (близько 200 із них – «Шахеди»).

У Запорізькій та Сумській областях повідомили про російські атаки вночі, є постраждалі та пошкодження. Миколаївщина вночі також зазнала атаки ударними безпілотниками Shahed 131/136, є пошкодження у Первомайському та Вознесенському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



