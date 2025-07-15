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Новини | Події

Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували Україну майже 270 дронами, є влучання 23 БпЛА у семи локаціях

ЗСУ знешкодили 244 дронів. Фото архівне
ЗСУ знешкодили 244 дронів. Фото архівне

Українські військові збили 178 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), якими вночі атакувала РФ. Про повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще 66 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними ЗСУ, зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у ніч на 15 липня (із 16.30 14 липня) противник атакував 267 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупованих територій Донеччини (близько 200 із них – «Шахеди»).

У Запорізькій та Сумській областях повідомили про російські атаки вночі, є постраждалі та пошкодження. Миколаївщина вночі також зазнала атаки ударними безпілотниками Shahed 131/136, є пошкодження у Первомайському та Вознесенському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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