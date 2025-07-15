У трьох регіонах Росії заявили про нічну атаку дронами, у соцмережах пишуть, що атаки зазнав завод «Енергія».
Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що у Єльці БПЛА впав на територію промислової зони – постраждала одна людина.
Телеграм-канал ASTRA пише, що, судячи з кадрів очевидців, дим видно у районі промислової зони неподалік заводу «Енергія». Що саме горить – поки що невідомо. Цей завод неодноразово зазнав атак дронів.
Губернатор Воронезької області РФ Александр Гусєв заявив, що вночі сили ППО в небі над Воронежем та трьома районами області виявили та знищили 12 безпілотних літальних апаратів. За його словами, у центрі Воронежа внаслідок падіння збитого БПЛА легкі поранення отримали кілька людей, також пошкоджені кілька квартир у багатоповерхових будинках (скління, фасади та балкон), приватні будинки у передмісті та в одному з районів області.
Очільник Ростовської області Юрій Слюсарь стверджує про збиття БпЛА в Верхньодонському районі – пошкоджень та постраждалих немає.
Міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення та знищення 55 дронів над Воронезькою, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Курською областями, а також над Чорним морем.
Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.
Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.
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