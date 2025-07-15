Кім: війська РФ завдали ракетного удару по Очакову, поранена людина

Російські війська завдали ракетного удару по Очакову, поранена людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. За містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, вночі Миколаївщина зазнала російської атаки ударними безпілотниками Shahed 131/136, є пошкодження у Первомайському та Вознесенському районах.

У Запорізькій та Сумській областях повідомили про російські атаки вночі, є постраждалі та пошкодження.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.