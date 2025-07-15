Прокуратура повідомила про підозру військовим РФ за удар по Чернігову в 2022 році

Прокуратура та Служба безпеки України ідентифікували російських військових, відповідальних за удар по черзі біля магазину в Чернігові 15 липня.

Правоохоронці встановили особи командира 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ і двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп, які забезпечили удар по спальному району Чернігова.

Йдеться про атаку 16 березня 2022 року – тоді російська армія вдарила по місту з реактивних систем залпового вогню «Град», які, як зазначає прокуратура, є невисокоточною невибірковою зброєю.





«У цей час біля магазину зібралися місцеві мешканці, щоб придбати продукти харчування. Російські військовослужбовці, розуміючи, що магазин знаходиться у районі міста зі щільною громадською забудовою, багатоквартирними житловими будинками, закладами освіти та іншою цивільною інфраструктурою, віддали бойові розпорядження підрозділам на застосування РСЗВ «Град» по мирному населенню та цивільним об’єктам», – заявляє відомство.

Офіс генпрокурора вказав на те, що поруч із місцем удару не було військових об’єктів, що свідчить про «цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору».

Командиру мотострілецької бригади та двом командирам батальйонно-тактичних груп повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.

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Відомство зазначає, що допомогу в ідентифікації причетних до воєнного злочину надавали громадські організації Truth Hounds та Global Rights Compliance, які займаються документуванням воєнних злочинів.

16 березня 2022 року армія Росії обстріляла чергу за хлібом біля супермаркета в Чернігові. За даними прокуратури, загинули 20 людей, 28 зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



